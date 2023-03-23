Seçim anketinde hangi sorular ve yöntem doğru sonucu verir? Fuat Uğur ' şaşırtıcı örnek' diyerek anket açıkladı

14 Mayıs seçimine günler kala yapılan her gün yeni bir anket yayınlanıyor. "Artık “Yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” üzerinden yapılan “kamuoyu araştırmaları”nın birkaçı dışında çivisi çıktı." diyen Fuat Uğur, 'düşünce anketleri’ne dikkat çekti.

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tv100 yazarı Fuat Uğur, EDAR Araştırma’nın yüz yüze konuşularak bin 870 kişiyle 21 şehirde yürüttükleri araştırma sonuçlarını paylaştı.

"Eda Soyak Serbest ve birlikte çalıştığı siyaset bilimcileri ve istatistik konusunda uzman akademisyenlerin yönetiminde EDAR Araştırma’nın yüz yüze konuşularak bin 870 kişiyle 21 şehirde yürüttükleri araştırma tam da sözünü ettiğim bir DÜŞÜNCE ANKETİ olarak çok dikkat çeken sonuçlar ortaya koyuyor. Araştırmanın amacı seçmen eğilimlerini doğru tespit etmek, sandığa giden seçmenin eline mührü aldığında nereye o mührü basacağına yönelik en doğru izlenimi almaya yönelik." diyen Uğur'un yazısından ilgili bölüm şöyle:

SORU - Millet İttifakı'nda yer alan tüm parti genel başkanlarının, seçim sonuçlarında oy oranları çok düşük olsa bile hükümette başkan yardımcısı olarak yer alacak olmaları, sizce Türk demokrasisine uygun bir yaklaşım mıdır?

EVET - yüzde 36,1

HAYIR - yüzde 53,7

KARARSIZ - yüzde 10,2

SORU - Millet İttifakı seçimi kazandığı takdirde hükümet içerisinde sürekli olarak yönetim krizlerinin yaşanacağını düşünüyor musunuz?

EVET, DÜŞÜNÜYORUM - yüzde 55,3

HAYIR, DÜŞÜNMÜYORUM - yüzde 37,2

KARARSIZ - YÜZDE 7,5

SORU - Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP’nin Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemesi karşılığında, HDP’ye kamuoyundan gizli bir takım vaatlerin verildiğini düşünüyor musunuz?

EVET, DÜŞÜNÜYORUM - yüzde 52,5

HAYIR, DÜŞÜNMÜYORUM - yüzde 34,9

KARARSIZ - yüzde 12,6

SONUÇ:

Anlaşılıyor değil mi?

Seçmenlerin yüzde 52’si ile yüzde 56 arası Kemal Kılıçdaroğlu seçildiği takdirde hükümette bir kaos, kriz, kargaşa olacağını düşünmekte.

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