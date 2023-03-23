BIST 5.035
DOLAR 19,04
EURO 20,79
ALTIN 1.210,95
HABER /  SEÇİM

Seçim anketinde hangi sorular ve yöntem doğru sonucu verir? Fuat Uğur ' şaşırtıcı örnek' diyerek anket açıkladı

Seçim anketinde hangi sorular ve yöntem doğru sonucu verir? Fuat Uğur ' şaşırtıcı örnek' diyerek anket açıkladı

14 Mayıs seçimine günler kala yapılan her gün yeni bir anket yayınlanıyor. "Artık “Yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” üzerinden yapılan “kamuoyu araştırmaları”nın birkaçı dışında çivisi çıktı." diyen Fuat Uğur, 'düşünce anketleri’ne dikkat çekti.

Abone ol

tv100 yazarı Fuat Uğur, EDAR Araştırma’nın yüz yüze konuşularak bin 870 kişiyle 21 şehirde yürüttükleri araştırma sonuçlarını paylaştı.

"Eda Soyak Serbest ve birlikte çalıştığı siyaset bilimcileri ve istatistik konusunda uzman akademisyenlerin yönetiminde EDAR Araştırma’nın yüz yüze konuşularak bin 870 kişiyle 21 şehirde yürüttükleri araştırma tam da sözünü ettiğim bir DÜŞÜNCE ANKETİ olarak çok dikkat çeken sonuçlar ortaya koyuyor. Araştırmanın amacı seçmen eğilimlerini doğru tespit etmek, sandığa giden seçmenin eline mührü aldığında nereye o mührü basacağına yönelik en doğru izlenimi almaya yönelik." diyen Uğur'un yazısından ilgili bölüm şöyle:

SORU - Millet İttifakı'nda yer alan tüm parti genel başkanlarının, seçim sonuçlarında oy oranları çok düşük olsa bile hükümette başkan yardımcısı olarak yer alacak olmaları, sizce Türk demokrasisine uygun bir yaklaşım mıdır?

EVET - yüzde 36,1

HAYIR - yüzde 53,7

KARARSIZ - yüzde 10,2

SORU - Millet İttifakı seçimi kazandığı takdirde hükümet içerisinde sürekli olarak yönetim krizlerinin yaşanacağını düşünüyor musunuz?

EVET, DÜŞÜNÜYORUM - yüzde 55,3

HAYIR, DÜŞÜNMÜYORUM - yüzde 37,2

KARARSIZ - YÜZDE 7,5

SORU - Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP’nin Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemesi karşılığında, HDP’ye kamuoyundan gizli bir takım vaatlerin verildiğini düşünüyor musunuz? 

EVET, DÜŞÜNÜYORUM - yüzde 52,5

HAYIR, DÜŞÜNMÜYORUM - yüzde 34,9

KARARSIZ - yüzde 12,6

SONUÇ:

Anlaşılıyor değil mi?

Seçmenlerin yüzde 52’si ile yüzde 56 arası Kemal Kılıçdaroğlu seçildiği takdirde hükümette bir kaos, kriz, kargaşa olacağını düşünmekte.

Yazının tamamını okumak için tıklayın

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Seçime 53 gün kala son anket! Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki fark...
Foto Galeri Seçime 53 gün kala son anket! Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki fark... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Emeklinin ayağı yerden kesildi uçuyor 7.500 lirayı cebe attı! Bayram gelmeden 8 bin lira daha cepte
Emeklinin ayağı yerden kesildi uçuyor 7.500 lirayı cebe attı! Bayram gelmeden 8 bin lira daha cepte
Asgari ücretli pusuya yattı bekliyor seçim öncesi maaşların 10.000 olacak söylentisi bile yetti
Asgari ücretli pusuya yattı bekliyor seçim öncesi maaşların 10.000 olacak söylentisi bile yetti
Ramazan'da oruç tutanlara kritik uyarı! İftar ile sahur arasında bunu her gün uygulayın!
Ramazan'da oruç tutanlara kritik uyarı! İftar ile sahur arasında bunu her gün uygulayın!
Deprem olunca İstanbul'a gitti, evine dönen adam hayatının şokunu yaşadı
Deprem olunca İstanbul'a gitti, evine dönen adam hayatının şokunu yaşadı
Merkez Bankası, faiz kararını açıklıyor! Piyasada sürpriz beklentisi de az değil
Merkez Bankası, faiz kararını açıklıyor! Piyasada sürpriz beklentisi de az değil
Deprem bölgesindeki illerde ilk sahur yapıldı
Deprem bölgesindeki illerde ilk sahur yapıldı
FED faiz kararını açıkladı altın hareketlendi! gözler Merkez Bankası faiz kararında 23 Mart altın fiyatları yükselişte
FED faiz kararını açıkladı altın hareketlendi! gözler Merkez Bankası faiz kararında 23 Mart altın fiyatları yükselişte
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek açıklaması
Kahramanmaraş ve Hatay'da deprem oldu! AFAD depremlerin şiddetini açıkladı
Kahramanmaraş ve Hatay'da deprem oldu! AFAD depremlerin şiddetini açıkladı
Temel Karamollaoğlu'ndan Ayasofya önerisi: Bir kısmı turistlere açılabilir
Temel Karamollaoğlu'ndan Ayasofya önerisi: Bir kısmı turistlere açılabilir
Maaşı 7.500 olan emekli mışıl mışıl bir uyku çekti şimdi sırada 2 bin 200 liralık bayram ikramiyesi var
Maaşı 7.500 olan emekli mışıl mışıl bir uyku çekti şimdi sırada 2 bin 200 liralık bayram ikramiyesi var
Türkiye deplasmanda Ermenistan'a konuk oluyor! Muhtemel 11'ler
Türkiye deplasmanda Ermenistan'a konuk oluyor! Muhtemel 11'ler