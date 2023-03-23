Temel Karamollaoğlu'ndan Ayasofya önerisi: Bir kısmı turistlere açılabilir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan Ayasofya Camii Kebir’i için şaşırtan bir öneri geldi. Karamollaoğlu, Ayasofya’nın çok büyük bir yapı olduğunu belirterek, “Cami olarak kullanılan alanların ötesinde bir kısmı da turistlere açılabilir." dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2020 yılında 86 yıl sonra kılınan cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya Camii için tuhaf bir çıkış yaptı.

Karar gazetesi yazarlarına konuşan Karamollaoğlu, Ayasofya'nın çok büyük bir yapı olduğunu belirterek, "Cami olarak kullanılan kısımların ötesinde diğer bölümler turistlere de açılır gelirler ziyaret ederler. Orayla ilgili şimdiden epeyce yazı okumuştum. Yapılan çalışmalar var" dedi.