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ESK'dan indirimli kıyma ve kuşbaşı! 1'er adet veriliyor Tarım Kredi Marketleri'nde bakın ne kadar?

ESK'dan indirimli kıyma ve kuşbaşı! 1'er adet veriliyor Tarım Kredi Marketleri'nde bakın ne kadar?

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri ile imzalanan protokol kapsamında ambalajlı kıyma ve kuşbaşı etler, raflarda yerini aldı.Tüm müşterilerin kampanyadan yararlanabilmesi için ilk etapta 1'er adet veriliyor.

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Et ve Süt Kurumu ramazan öncesinde et fiyatlarındaki spekülasyonun önünde geçmek için Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ile bir protokol imzaladı.

Bu kapsamda Et ve Süt Kurumu tarafından ambalajlanmış 1'er kiloluk kıyma ve kuşbaşı paketleri raflarda yerini aldı.

Kıyma kilogramı 140, kuşbaşı ise 150 liradan satışa sunuldu.

Tüm müşterilerin kampanyadan yararlanabilmesi için ilk etapta ambalajlı kıyma ve kuşbaşıdan 1'er adet veriliyor.

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