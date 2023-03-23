Ahmet Hakan, AK Parti için 'çok fena' dedi! AK Parti seçime giderken neden sessiz!

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime giderken AK Parti kanadındaki derin sessizlik siyaset kulislerinde çeşitli spekülasyonlara neden olurken, Hürriyet yayın yönetmeni Ahmet Hakan, "AK Parti’nin sessizliğinde bir zaaf söz konusu ise çok fena" diye yazdı...

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Türkiye seçimlere giderken, muhalefet flaş açıklamalarla ve flaş transferlerle temposunu artırırken, AK Parti kanadındaki sessizlik herkesin dikkatini çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başka kimsenin doğru düzgün konuşmadığı, teşkilatlarda heyecanın daha da düştüğü, aday bayvuru sayısının geçen seçime göre neredeyse 3'te biri indiği AK Parti'de "Bu sessizlik neden" sorusuna cevap aranıyor...

AK Parti sanki frene basmış gibi

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, “AK Parti’nin sessizliğini”ni yazdı. “AK Parti neden sessiz” diye soran Ahmet Hakan şöyle devam etti:

Bugünlerde AK Parti’nin verdiği izlenim şu:

- Frene basmış gibi.

- Dinamizmden uzak gibi.

- Rehavete kapılmış gibi.

- Hamleden kaçınıyor gibi.

Bir plan ise bilmem ama zaaf ise...

Bu dikkat çekici sessizliğin iki nedeni olabilir:

Bir: Ya belli bir planı var, onun zamanlamasını bekliyordur.

İki: Ya da bir zaaf söz konusudur.

Eğer bir planı varsa bir şey demem ama bir zaaf söz konusuysa fena...

Hem de çok fena...

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