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FED faiz kararını açıkladı: Son 16 yılın zirvesine çıktı

FED faiz kararını açıkladı: Son 16 yılın zirvesine çıktı

ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak, yüzde 4,75-5.00 aralığına yükseltti. Son artışla birlikte FED, politika faizini 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek aralığa çıkardı.

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ABD Merkez Bankası (FED), faiz kararını açıkladı. FED, politika faizini 25 baz puan artırarak, yüzde 4,75-5.00 aralığına yükseltti. Son artışla birlikte FED, politika faizini 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek aralığa çıkardı.

FED, enflasyonla mücadele etmek için geçen sene 4 kez 75'er baz puanlık artış yapmış, Aralık ayında artış hızını yavaşlatarak 50 baz puana, Şubat ayında ise 25 baz puana indirmişti.

Piyasa beklentileri farklılaşmıştı

ABD merkezli Silicon Valley Bank'ın (SVB) iflasını açıklamasıyla piyasalarda panik havası yaşanmış ve Avrupa'ya sıçramasıyla bütün dengeler değişmişti. Bankacılık krizi öncesi FED'den 50 baz puan faiz artırımı dahi masada bulunurken, sonrasında beklentiler farklılaşmıştı. Son fiyatlamalarda 25 baz puanlık faiz artırım ihtimali yüzde 90'ı aşmıştı. Yıl sonuna kadar ise FED'in 100 baz puanlık indirimine gidebileceği de beklentiler dahilinde bulunuyordu.

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