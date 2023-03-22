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Twitter, okunmasın diye Yavuz Ağıralioğlu'nu gündemden çıkardı

Twitter, okunmasın diye Yavuz Ağıralioğlu'nu gündemden çıkardı

İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CHP ile HDP arasındaki iş birliğine karşı açıklamasının ardından Twitter devreye girdi. Gündemde olmasını sansürleyen Twitter, Ağıralioğlu'nun ismini konular listesinden kaldırdı.

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CHP ile HDP arasındaki karanlık pazarlıkların ardından HDP aday çıkarmayacaklarını deklare ederek Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı. Yaşanan bu süreçte HDP'nin ve fanatik sol partilerin destek verdiği altılı masada kriz çıktı. HDP ile CHP arasında yaşanan işbirliklerinin ardından İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu bugün TBMM'de bir basın toplantısı düzenledi ve CHP-HDP ittifakını yerden yere vurdu.

"Bize pusu kurulmasından rahatsızız"

Kendilerine pusu kurulduğunu söyleyen Ağıralioğlu, "Siz daha iktidara gelmeden kör ve sağır oldunuz. Sandıkta yüzde 80'lerin konuşulması gerekirken, şimdi iktidarı matematiğe çevirdiniz. Cumhurbaşkanlığı masasını, bölücülüğe pazarlık masasına çevirdiniz. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız." dedi.

"Pkk'ya terör örgütü demediniz, Apo'ya katil demediniz"

HDP ile yapılan pazarlığı doğru bulmayan Ağırlioğlu,"Ben HDP ile pazarlık edilmesini doğru bulmuyorum. Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde olmam. Bir kere PKK'ya terör örgütü demediniz, APO'ya katil demediniz. Ama siz defalarca milletin meclisine gelip devlete katil dediniz." ifadelerini kullandı.

Binlerce tweet atıldı, gündemden düşürüldü

Ağıraloğlu, bu sözleri sonrası Twitter'da en çok konuşulan konular arasında ilk sıraya yerleşti. Yavuz Ağıralioğlu hakkında yaklaşık 1 saat içinde yaklaşık 60 bin tweet atıldı.

Twıtter listeden kaldırdı

Ancak son günlerde, muhalif hesapları öne çıkaran algoritması ile tepkilerin odağında olan sosyal medya platformu Twitter, atılan binlerce Tweete rağmen, Ağıralıoğlu'nu gündemdekiler listesinden tamamen düşürdü.

Twitter'da Fetö ve Pkk yanlısı hesapları ön plana çıkarma operasyonu

Twitter başta olmak üzere sosyal medyada her seçim öncesi yerli ve milli içeriklerin perdelenip, muhalif paylaşımların ön plana çıkarılması durumu başka bir boyuta taşındı. 14 Mayıs'a kısa bir süre kala FETÖ ve PKK yanlısı hesapların özellikle Twitter'da "Sana Özel" ve "Takip Edilenler" algoritması adı altında bilinçli olarak kullanıcıların karşısına çıkarıldığı görüldü.

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