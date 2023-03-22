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Protesto ve grevler devam ediyor, Macron'dan geri adım yok

Protesto ve grevler devam ediyor, Macron'dan geri adım yok

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkede emeklilik yaşını 62'den 64'e yükseltmeyi öngören reformun ardından başlayan gösterilerle ilgili açıklamalar yaptı. Macron, "Reformun yıl sonundan önce yürürlüğe girmesi gerekiyor. Emeklilik reformu demokratik yolunda devam edecek" ifadelerini kullandı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TF1 ve France 2'nin ortak yayınında emeklilik reformuna yönelik başlayan protestolarla ilgili açıklamalarda bulundu. Protesto ve greve rağmen geri adım atmadığı görülen Macron, "Reformun yıl sonundan önce yürürlüğe girmesi gerekiyor. Emeklilik reformu demokratik yolunda devam edecek. Bu reformu neden yapma ihtiyacımızın olduğunu başarılı şekilde anlatamadık. Ancak bu bir gereklilik" ifadelerini kullandı.

"Açığı büyütüp çocuklara ödetmekten kaçınmalıyız"

Macron, protesto ve greve ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu reforma karşı olan protestolar var ve bunlar meşru. Ancak blokaj olduğunda, bunları kaldırmanız gerekiyor. Bu yüzden hükümetten mümkün olduğunca müzakere etmesini istedim. Açığı büyütüp çocuklara ödetmekten kaçınmalıyız. Devam etmeliyiz. Sakinleşmeli, sendikalarla ve bunu yapmaya hazır tüm siyasi güçlerle yeniden diyalog kurarak bir parlamento gündemini ve reformları yeniden inşa etmeliyiz" diye konuştu.

Fransızlar yarın yeniden sokaklara inecek

Öte yandan; ülkede, yarın emeklilik reformuna karşı kitlesel grev ve gösterilerin 9.'su düzenlenecek. Gösterilere ülke çapında milyonlarca kişinin katılması öngörülüyor. Grev ve protestolar nedeniyle ulaşım ve enerji dahil birçok sektörde ciddi aksamaların yaşanması bekleniyor.

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