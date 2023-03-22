BIST 4.978
DOLAR 19,04
EURO 20,56
ALTIN 1.190,31
HABER /  DÜNYA

Ne aşısı ne ilacı var yüzde 90 öldürüyor Marburg virüsü yeniden hortladı! Tanzanya'da 5 can aldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ne aşısı ne ilacı var yüzde 90 öldürüyor Marburg virüsü yeniden hortladı! Tanzanya'da 5 can aldı

Yüzde 90 oranda ölüme neden olan Marburg virüsü Tanzanya'da hortladı. Ülkede Marburg virüsü nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken Tanzanya Sağlık Bakanı, 3 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiğini duyurdu. Virüse yakalananlarla temaslı 161 kişi takip altına alındı.

Abone ol

Geçtiğimiz temmuz ayında Gana'da tespit edilen ve daha sonra salgın olarak kaydedilen Ebola benzeri bir hastalık olan Marburg virüsü Tanzanya’ya sıçradı. Tanzanya Sağlık Bakanlığı, ülkenin kuzeybatısındaki Kagera bölgesinde 5 kişinin Marburg virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Tanzanya Sağlık Bakanı Ummy Mwalimu, salgının kontrol altına alındığını ifade ederek, daha fazla yayılmadığını dile getirdi. Mwalimu, 3 kişinin tedavisinin hastanede sürdüğünü aktararak, bu kişilerle temas eden 161 kişinin de izlendiğini söyledi.

Belirtilerin peşinden organ yetmezliği...

Yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrısı gibi belirtileri olan Marburg virüsü, kanama ve organ yetmezliğine neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü, salgın ile mücadelede Tanzanya’nın çabalarını olumlu karşılarken, Marburg virüsü tedavisi için şu ana kadar onaylanan bir aşı ya da bir ilaç bulunmuyor.

İlk kez 1967 yılında görülmüştü

İlk olarak 1967 yılında Almanya’nın Marburg kentinde tespit edilen virüs, Almanya ve Sırbistan’da 31 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. O günden bu yana Gine, Uganda, Angola, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kenya ve Güney Afrika’da görüldü. 2021 yılında Gine sağlık yetkilileri, Batı Afrika’daki ilk vakanın ülkede görüldüğünü duyurmuştu. Angola’da ise 2005 yılında 300’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ekvator Ginesi’nde 9 can kaybı

Ekvator Ginesi’nde ilk vaka geçtiğimiz hafta tespit edilirken, ülkede 9 kişi Marburg virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti. Gana’da ise geçtiğimiz haziran ayında 2 kişinin virüs sonucu öldüğü kaydedilmişti. Ülkede 2 ay sonra ise salgının sona erdiği açıklanmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Galatasaray maçındaki o olay... İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Hapis cezası istendi
Foto Galeri Galatasaray maçındaki o olay... İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Hapis cezası istendi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
RTÜK televizyon kanallarına ceza yağdırdı Halk TV, Tele, 1 Fox, Show TV, Habertürk
RTÜK televizyon kanallarına ceza yağdırdı Halk TV, Tele, 1 Fox, Show TV, Habertürk
Antalya'da transseksüellerle yaşadığı evden cesedi çıktı
Antalya'da transseksüellerle yaşadığı evden cesedi çıktı
Doğu Perinçek kimdir aslen nereli babası Sadık Perinçek ne iş yapıyordu?
Doğu Perinçek kimdir aslen nereli babası Sadık Perinçek ne iş yapıyordu?
Ezan bitene kadar sahurda su içilir mi, bir şey yenir mi bilgisini Diyanet verdi
Ezan bitene kadar sahurda su içilir mi, bir şey yenir mi bilgisini Diyanet verdi
Adana'da kanlı ev! Boğazını kesti sonra da kayıplara karıştı
Adana'da kanlı ev! Boğazını kesti sonra da kayıplara karıştı
MHP aday listelerine sızma girişimi! Başvuru trafiğinde olağan dışı hareketler tespit edildi
MHP aday listelerine sızma girişimi! Başvuru trafiğinde olağan dışı hareketler tespit edildi
Seçimlerde kimler görev alabilir sandık görevlisi olma şartları yaş sınırı kaç oldu?
Seçimlerde kimler görev alabilir sandık görevlisi olma şartları yaş sınırı kaç oldu?
Sakın yapmayın! Lavaboya dökülen atık yağlar bakın ne oluyor
Sakın yapmayın! Lavaboya dökülen atık yağlar bakın ne oluyor
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, CHP ve Altılı Masa'yı topa tuttu! 'Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu'
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, CHP ve Altılı Masa'yı topa tuttu! 'Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu'
Sandık görevlisi nasıl olunur 2023 nereye başvuru yapılır görevli ücretleri güncellendi
Sandık görevlisi nasıl olunur 2023 nereye başvuru yapılır görevli ücretleri güncellendi
Ramazanda kırmızı et, kuşbaşı, kıyma fiyatları ne kadar? Et fiyatları sabitlendi mi? Güncel et fiyatları
Ramazanda kırmızı et, kuşbaşı, kıyma fiyatları ne kadar? Et fiyatları sabitlendi mi? Güncel et fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Su Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Su Günü paylaşımı