Sandık görevlisi nasıl olunur 2023 nereye başvuru yapılır görevli ücretleri güncellendi

Türkiye nefesini tuttu 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlendi. YSK seçmen listelerini yayınladı. Birçok vatandaş ise seçimde sandık görevlisi nasıl olur araştırması yapıyor. 18 yaşını doldurmak, TC vatandaşı olmak aranan şartlardan en önemlisi. Peki sandık görevlisi ücretleri 2023 yılında ne kadar oldu? Seçimde görevli olmak isteyenler nereye başvuru yapacak?

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Türkiye nefesini tuttu sonucunu büyük bir heyecanla beklediği 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlendi. Türkiye sandık başına gitmeye hazırlanırken YSK'da seçmen listelerini yayımladı. Seçimlerde görevli olmak isteyen birçok vatandaş ise sandık görevlisi nasıl olunur sorusunun yanıtını araştırıyor. Öncelikle seçimlerde sandık görevlisi olmak isteyen vatandaşların ikametgah adreslerine göre ilçe seçim kuruluna başvuru yapmaları gerekir. 28 yaşını doldurmak, TC vatandaşı olmak ve hiçbir siyasi partiye üye olmamak aranan şartlar arasında. Peki seçim görevlileri ne kadar ücret alacaklar? 2019 yılında yapılan son seçimde sandık görevlileri görev tanımlarına göre 130 ile 230 lira arasında ücret almışlardı. 2023 yılı için henüz seçim görevlisi ücretleri netleşmedi.

Sandık görevlisi ücretleri 2023 ne kadar oldu?

14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimlerde görev alacak sandık görevlisi ücretleri henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu’nun yapacağı açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir. 2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

Sandık görevlisi başvuru şartları neler?

-İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

Bununla birlikte sandık görevlisi olmak için gerekli şartlar arasında;

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-18 yaşını doldurmuş olmak,

-Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak gibi şartlar bulunmaktadır. Ancak başvuruların başlayacağı dönemde sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli.

-Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.

Sandık görevlisi başvuru şartları nedir, nereye yapılır?

Görevli olmak isteyenlerin ikametgah adreslerine göre ilçe seçim kuruluna başvuru yapmaları gerekiyor. İlçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre seçim sandık görevlisi başvurusu yapılabilmektedir. Başvurular genellikle seçimden birkaç ay önce açılır. İki çeşit sandık görevlisi vardır. Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenir. Diğeri ise, siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar. Bu başvuru, belirlenen kişilerin adlarının ve diğer bilgilerinin yer aldığı bir formun doldurulmasıyla gerçekleştirilir.

Siyasi partilerin sandık görevlileri seçimi internet üzerinden yapılmaz. Başvuruların doğrudan Yüksek Seçim Kurulu'na yapılması gerekmektedir. Seçimlerde görev yapmak isteyenlerin, ilgili siyasi partiye başvurarak bu görevi üstlenmeleri mümkündür. Ancak son karar YSK'ya aittir ve seçim öncesi YSK tarafından belirlenen sandık görevlileri seçim günü görev yapmaya hak kazanırlar.