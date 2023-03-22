3 yıllık kalma sözünüze 8 bine varan emekli promosyonu! Garanti'den zil takıp oynatacak fırsat

Yıllardır emekli olmayı bekleyen EYT'llerin yüzü güldü beklenen yasa yürürlüğe girdi. EYT emeklisi nisan ayında ilk emekli maaşını alacak. Bankalar da emekliye promosyon vermek için sıraya girdi. Her gün güncellenen banka promosyonlarında Garanti Bankası 31 Mart'a kadar geçerli olacak promosyon kampanyası başlattı. 10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuyor.

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Emeklilerin son günlerde gözü kulağı bankalardan gelecek promosyon tekliflerinde. Yaşa takılan milyonlarca emekli yıllardır emeklilik hayali kuruyordu ve beklenen oldu. EYT yasası Meclis'ten geçti ve yürürlüğe girdi. EYT'liler ilk maaşlarını nisan ayında TC numarasına göre alacak. Emeklinin nisan ayında parası bereketlenecek hem bayram ikramiyesi hem de bankaların promosyon ödemeleri hesaba yatırılacak. Bankalar emekliye en yüksek promosyonu vermek için sıraya girmişken emeklinin kafası da karışık. Hangi bankayı seçeceğini bilmeyen emekli bankaların promosyon miktarlarını araştırıyor. Bankaların ise yarışa girdiği promosyon miktarları her gün güncelleniyor. Peki Garanti emekli banka promosyonları kaç para veriyor? Başka bankadaki anlaşmayı bitirip emekli hesabı nasıl Garanti Bankasına taşınır? Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilere 4.500TL, 10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor.

Garanti BBVA emekli promosyon ödemesi

Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilere 4.500TL,

3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL,

7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 5.750 TL,

10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

Promosyon avantajından 1 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.

Yeni emekli olacaksanız:

*SSK ya da Bağ-Kur’dan emekli olacaksanız SGK müdürlüklerine giderek veya e-Devlet üzerinden ulaşabileceğiniz Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi’nde,

*Emekli Sandığı’ndan emekli olacaksanız çalıştığınız kuruma vereceğiniz emeklilik dilekçesinde Garanti BBVA’yı seçerek banka promosyonu avantajından yararlanabilirsiniz.

Maaşınızı Garanti BBVA’ya taşımak istiyorsanız:

Henüz müşterimiz değilseniz Garanti BBVA Mobil üzerinden şubeye gitmeden müşterimiz olabilir, emekli maaşınızı kolaylıkla Garanti BBVA’ya taşıyarak emekli maaş promosyonu ayrıcalığından faydalanabilirsiniz.

Garanti BBVA müşterisiyseniz ve emekli maaşınızı PTT veya başka bir banka aracılığıyla alıyorsanız ve maaşınız üzerinde herhangi bir bloke bulunmuyorsa Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA Müşteri İletişim

Merkezi üzerinden emekli maaşı banka değişikliği başvurusu yapabilir ve promosyon ödemesi talebinde bulunabilirsiniz.

Dilerseniz sadece nüfus cüzdanınız ile Garanti BBVA şubelerine giderek banka değişikliği talebinizi iletebilirsiniz.