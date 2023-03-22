21 Mart 2023 reyting sonuçları belli oldu! Rekor kıran o dizi yine başı çekti

Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi, haber bültenleri, yarışma programlarının reyting yarışı nefes kesemeye devam ediyor. Birbirinden iddialı projeler izleyicinin karşısında çıkmaya devam ederken. 21 Mart 2023 Salı günü reyting sonuçları açıklandı. Yayınlandığı ilk günden bu yana gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çeken o dizi yine sıralamada başı çekti. İşte 21 Mart 2023 reyting sonuçları...

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Birçok televizyon kanalı birbirinden iddialı yapımlarla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Salı günleri yayınlanan diziler seyircisini ekran başına kitlerken aralarındaki reyting yarışı nefes kesiyor. Hangi kanal, hangi dizi ile birlikte zirvenin sahibi oldu. Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Aile dizilerinden 21 Mart Salı günü en çok reytingi alan hangisi oldu? İşte 21 Mart 2023 Salı günü reyting sonuçları....

21 Mart 2023 reyting sonuçları belli oldu!

21 Mart Salı günü ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu.

Total’de birinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada ise Aile yer aldı.

AB’de listenin ilk sırasında Aile, ikinci sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Aile özet bölümü yer aldı.

ABC seyirci grubunda birinci sırada Aile, ikinci sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

2 UC KIZ KARDES KANAL D

3 AILE SHOW TV

4 ATV ANA HABER ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) ATV

9 SURVIVOR TV8

10 YUREK CIKMAZI TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 AILE SHOW TV

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 AILE (OZET) SHOW TV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 YUREK CIKMAZI TRT 1

6 BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

7 UC KIZ KARDES KANAL D

8 SURVIVOR TV8

9 ATV ANA HABER ATV

10 ESRA EROL'DA ATV