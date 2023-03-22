Deprem sonrası flaş gelişme! İlk iddianame hazırlandı, savcı inşaat mühendisi için ne dedi?

Deprem soruşturmalarında sıcak bir gelişme yaşandı. Şanlıurfa'da 14 kişinin hayatını kaybettiği ve 13 kişinin de yaralandığı apartmanın inşaat mühendisi hakkında iddianame hazırlandı. Böylelikle başlatılan soruşturmalarda ilk iddianame hazırlanmış oldu.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Şanlıurfa'da yıkılması sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı apartmanın inşaat mühendisi hakkında iddianame hazırlandı. AA'da yer alan habere göre Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Savcı, mühendis için hangi suçtan hapis istedi?

Apartmanın tutuklu inşaat mühendisi O.E. hakkında "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan hapis cezası talep edilen iddianamede, apartmanın enkazında yapılan bilirkişi incelemesine ait raporlar, tutanaklar ve binaya ilişkin önceki resmi kayıtlar yer aldı.

İddianamede, şunlar kaydedildi: "Şüphelinin bilirkişi heyeti raporları doğrultusunda binanın projesinde ve inşasında kusuru bulunduğu tespit edilmiştir. Binanın beton sınıfının projede ve yönetmelikte belirtilen sınırın önemli derecede altında olması, binada kullanılan donatıların çekme testleri sonucunda yönetmenlikle belirtilen sınırın önemli derecede altında olması, binada kullanılan donatıların çekme testleri sonucunda yönetmenlikte belirtilen kalite ve standartları sağlamaması, binanın kil ve suya doygun bir zeminde bulunmasına rağmen ne projede ne de uygulamada drenaj sistemi yapılmaması, yönetmelikte olmasına rağmen projede kiriş ve kolon bilgilerinde etriye sıkıştırılma bölgesinin bulanmaması gibi kusurların binanın yıkılmasına doğrudan etki edebilecek kusurlar olduğu görülmektedir. Ülkemizin deprem kuşağında yer alması ve ülkemizde meydana gelen birçok ölümlü deprem felaketi olmasına rağmen binanın mevzuatta yer alan hükümlere açıkça aykırı inşa edildiği tespit edilmiştir. Şüphelinin bilinçli taksirle hareket ettiğinin kabulü gerekmektedir."

Müteahhit depremde kalp krizi geçirip ölmüş

İddianamede binanın müteahhidi A.A'nın deprem anında kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtilerek, projeye onay veren belediye memuru V.G. hakkında da soruşturma açıldığı kaydedildi.

Apartmanın inşaat mühendisi O.E'nin ise hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası İstanbul'da gözaltına alınarak getirildiği Şanlıurfa'da tutuklandığı bilgisine de iddianamede yer verildi.

Şüpheli O.E'nin iddianameye yansıyan savunmasında, "Apartman projeye ve mevzuata uygun şekilde yapıldı. Binada fenni mesul olarak görev aldım. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadesini kullandığı görüldü.