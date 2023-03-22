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YSK yeni sistemi tanıttı ilk gün hangi aday kaç imza topladı?

YSK yeni sistemi tanıttı ilk gün hangi aday kaç imza topladı?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçmenler tarafından 100 bin imza ile aday gösterilecek olan cumhurbaşkanı adaylarının imza takibinin yapıldığı sistemi tanıttı.

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YSK Başkanı Yener, seçmenler tarafından 100 bin imza ile aday gösterilen cumhurbaşkanı adaylarının imza takibinin yapıldığı ve bu sene ilk defa uygulamaya geçen sistemi tanıttı.

Sistemi tanıtan ve tüm adaylara başarılar dileyen Yener, “Değerli cumhurbaşkanı adaylarımız ve salonda bulunan aday temsilcilerimiz, 14 mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Donem milletvekili seçiminde ve cumhurbaşkanlığı seçiminde seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarımız dün kurulumuz tarafından ilan edildi. Bugün seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin imza toplama süreci başlamış olup 27 Mart Pazartesi günü saat 20.00 itibariyle sona erecektir. Bu sürecin Türk milletine ve demokrasisine hayırlı olmasını diliyoruz. Kurulumuzun yapmış olduğu yeni bir uygulama ile bugün itibariyle il, ilçe bazında anlık olarak hangi adaya ne kadar imza verildiğinin şu anda huzurda bulunan ekranda anlık olarak takibi mümkündür. Mümkün oldukça şeffaf, güvenilir bir ortam oluşturmak amacıyla bu uygulamamız salonda isteyen arkadaşlarımıza ve temsilcilerimize imza süreci sona erene kadar takip etme imkanları vardır. Zaman içerisinde, günlük veriler gün sonunda siz değerli basın mensuplarıyla paylaşılacaktır” ifadeleri kullandı.

Ayrıca Yener’in sistemi tanıttığı sırada Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 2500’ün üzerinde topladığı imza ile en çok imza toplayan isim oldu.

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