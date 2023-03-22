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EYT size vurmadıysa takmayın tek bir dilekçe ile SGK tüm parayı toplu para ödüyor

EYT size vurmadıysa takmayın tek bir dilekçe ile SGK tüm parayı toplu para ödüyor

Yıllardır emekli olmak için yaşı bekleyen milyonlarca vatandaşın yüzü güldü ve EYT Meclis'ten geçti ilk maaşları nisan ayında cepte! Şimdi de EYT'den emekli olamayanlar için SGK'dan müjdeli bir haber geldi. SGK dilekçe karşılığı başvurana toplu ödeme yapacak.

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Hayalini kurduğu EYT'den yaralanamayanlar ya da kıl payı EYT emeklisi olmayı kaçıranlar üzülmeyin sizi mutlu edecek bir bilgi SGK'dan geldi. Emekli olamayanlar bir dilekçe yazarak SGK'ya yollayacak ve onlara SGK tarafından toplu para ödemesi yapılacak. SGK'ya dilekçe yazan vatandaşlar ödedikleri tüm primleri toplu halde geri alabilecekler. İşte bilmeniz gerekenler... 

Ayrıca askerlik ve doğum borçlanması yapanlar da aynı ödemeden yararlanacak. SGK toplu ödemeyi sadece bir kereye mahsus yapacak. SGK'nın toplu ödemesinden SSK ve Bağkur emeklileri yararlanabilecek. Yapılacak toplu ödemenin de detayları belli oldu. 

SGK, yazılı başvuru yapanlara ödeme yapacağını duyurdu. EYT'den faydalanamayan ve çeşitli sebeplerden dolayı emekli olamayan SSK ve bağ kurlular bu ödemeden tek sefere mahsus olarak faydalanacak.

Emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramayanlar, bağlı bulundukları SGK merkezi ya da SGK il müdürlüğüne yazılı talepte bulunmaları halinde, ödemiş oldukları prim tutarlarını toplu şekilde geri alabilecek. Sigortalının vefatı durumunda hak sahibi konumuna geçen yakınları da toptan ödeme talep edebilecek.

SSK ve Bağ-Kur'luların toplu para alabilmesi için sigortalı olarak çalışmaması ya da kendi işini yürütüyor olmaması gerekiyor. SSK'lı olup 2008 tarihinden önce kendi adına ödenen işçi ve işveren primi, bu tarihten sonra da sadece işçi primleri de toplu ödeniyor.

Bağ-Kur'lularda ise tarih ayrımı yapılmadan ödenen bütün primler iade edilebilecek. Bu primler yaşlılık, ölüm, malullük sigortasını içeriyor. 

Borçlanma da hizmet kapsamında

Hizmet borçlanması ile isteğe bağlı sigorta primleri de aynı kapsamda değerlendiriliyor. Genel Sağlık Sigortası ve kısa vadeli sigorta kollarına yönelik primler ise iade edilmiyor. Ayrıca fazladan yapılan askerlik ve doğum borçlanmaları da geri alınabiliyor. Çalışanlar için Kurum'a bildirilen prime esas kazançta alt ve üst sınır bulunuyor.

Birden çok işyerinde çalışıp üst sınırı aşan kazançlar için ödenen primler de iade ediliyor. Bunun için de başvuru zorunluluğu bulunuyor. İşveren adına yatırılan primlerin iadesi ise söz konusu olmuyor.

Yaş şartı aynen devam edecek

EYT yasasına göre kısmi emeklilik konusunda mevcut uygulama değişmedi. SSK'lı olarak 3 bin 600 günle, Bağ-Kur şartlarında da 5 bin 400 günle emeklilikte aranan yaş şartı aynen devam ediyor. Bu nedenle prim günü 3 bin 600'ün üzerinde SSK'lı kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilecek.

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