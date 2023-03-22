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TOGG Bursa'da görücüye çıktı; eşi gözünü karartmış "Ben de almasını isterim"

TOGG Bursa'da görücüye çıktı; eşi gözünü karartmış "Ben de almasını isterim"

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, Bursa’daki bir alışveriş merkezinde vatandaşlarla buluştu. Tecrübe merkezinde sergilenen TOGG’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nun kullanıcıya daha yakın olmak için Türkiye’nin pek çok noktasına mobil tecrübe merkezi kuruyor. Bursa’da bir alışveriş merkezinde ‘Gemlik’ adı verilen rengiyle sergilenen TOGG’u yakından gören vatandaşlar bolca fotoğraf çektiriyor. Otomobili ziyaret eden vatandaşlar yetkililerden araç hakkında bilgi aldı.

Yaklaşık 40 gün daha sergilenmesi beklenen TOGG’a vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

"Eşim tüm malvarlığını satıp alacak"

Eşinin tüm malvarlığını satıp TOGG alacağını söyleyen Sibel Karadeniz, “Birkaç gündür yollarda görüyoruz. Eşim "bütün malvarlığımı satıp alacağım" diyor. Ben de almasını isterim, çok güzel bir araç. Gerçekten yakından daha güzelmiş” şeklinde konuştu.

"Almadan önce yakından görelim dedik"

Otomobili satın almadan önce yakından incelemek istediğini söyleyen Özcan Başoğlu, “İnternetten takip ediyorduk. "Bir an önce gelsin de görelim" istiyorduk. Burada sergileniyor. Biz de daha yakından bakmak istiyoruz. Almaya niyetimiz var. Başvuru yapmadan önce bir yakından görelim dedik” diye konuştu.

"İnegöl’den görmek için geldik"

TOGG’u yakından görebilmek için 45 kilometreden geldiğini belirten Volkan Temel, “Dış tasarımı dizayn olarak mükemmel bir araç. Bu fiyata, bu standartlarda alınabilecek başka bir elektrikli araç göremiyorum. İnegöl’den sırf onu görmek için geldik. Allah nasip ederse almayı düşünüyoruz” dedi.

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