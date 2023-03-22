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İstanbul'da bir koca elini kana buladı! Takip edip öldürdü polis gelene kadar başında bekledi

İstanbul'da bir koca elini kana buladı! Takip edip öldürdü polis gelene kadar başında bekledi

İSTANBUL Esenyurt'ta bir koca, eşiyle ilişki yaşadığını düşündüğü şahsı takip edip silahla başından vurarak öldürdü. Polis gelene kadar olay yerinde bekleyen koca gözaltına alındı. Öte yandan kocanın, şahsı öldürmek için takip ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgilere göre, olay, Sultaniye Mahallesi Aşık Şenlik Caddesi'nde yaşandı. S.Ç. isimli zanlı, eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı takip etmeye başladı. Şahsın evinden çıkmasıyla peşine düşen S.Ç., bir süre sonra silahını çıkartarak başına ateş etti. Şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, S.Ç. de başından ayrılmayarak polis ekiplerini bekledi.

Şüpheli, olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alındı.

S.Ç.'nin öldürdüğü şahsı takip ettiği anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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