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A101 aktüel ürünler kataloğu 22 Mart 2023 yayınlandı! İşte fırsat ürün listesi ve indirimli fiyatları

A101 aktüel ürünler kataloğu 22 Mart 2023 yayınlandı! İşte fırsat ürün listesi ve indirimli fiyatları

A101 22 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; Elektronikten Teknolojiye, Elektrikli Erünlerinden Beyaz Eşyaya, Mutfak ürünlerinden Züccaciyeye, Çok amaçlı ev eşyalarından, Tekstil ve giyim ürünlerine, Eğitici özellikli oyuncaklardan Temel ihtiyaçlarv Üa kadar onlarca çeşit ürün yer alıyor. Öte yandan A101 hediye kartını Ramazan ayında sevdiklerinizin alışveriş yapması için kullanabilirsiniz.

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A101 22 Mart 2023 Aktüel Kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. Perşembe gününden itibaren satışa sunulacak A101 Aktüel ürünleri açıklandı. Bu hafta Ramazan ayına özel temel gıda ve temizlik ürünleri reyonlardaki yerini alacak. Ayrıca Ramazan ayına özel hediye kart ile sizler de alışveriş yapabileceksiniz. Sevdiklerinize hediye kart vererek onların Ramazan alışverişlerine destek olabilirsiniz. A101 marketlerdeki güncel indirimler ve kampanyaları sizlerle paylaşıyoruz. Aşağıdaki listeyi inceleyerek güncel detaylara hakim olabilirsiniz.

A101 Haftanın Yıldızları İndirimli Ürünler

65'' Ultra HD Android TV 12.499,00 TL
50'' Ultra HD Android TV 7.499,00 TL
43'' Full HD Smart TV 5.799,00 TL
128 GB Cep Telefonu 5.399,00 TL
Buzdolabı 5.099,00 TL
Mekanik Silindirik Termosifon 65L 2.599,00 TL
12 kg Çamaşır Makinesi 7.199,00 TL
Alkali Detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 1.999,00 TL
Yağsız Fritöz 5.099,00 TL
Dijital Banyo Baskülü 129,00 TL

Tost Makinesi 729,00 TL
Filtre Kahve Makinesi 899,00 TL
Kahve Köpürtücü 79,95 TL
Kahve Baharat Öğütücü 269,00 TL
Saç Sakal Kesme Makinesi 239,00 TL
Seramik Tabanlı Ütü 289,00 TL
Termostatlı Yuvarlak Fırın 649,00 TL
Akıllı Saat 399,00 TL

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