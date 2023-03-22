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İsveç’in NATO üyeliğini Rusya mı engelledi? Çarpıcı iddia Fransa'da gündem oldu

İsveç’in NATO üyeliğini Rusya mı engelledi? Çarpıcı iddia Fransa'da gündem oldu

Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın ocak ayında Stockholm’deki Türk büyükelçiliği yakınlarında Kuran’ı Kerim yakmasıyla Türkiye ve İsveç arasında patlak veren krize dair Fransız medyasından dikkat çeken bir iddia geldi.

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İsveç ve Danimarka vatandaşlığı olan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’ın Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Paludan'ın ocak ayında İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye büyükelçiliği yakınlarında Kur'an-ı Kerim yakması, Türkiye ve İsveç arasındaki NATO görüşmelerinin durmasına yol açmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, “Finlandiya’yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Onlar Kur’an’ımızı yakmak suretiyle İslam’ı mı bitirdiler? Bunlar sadece cibilliyetlerinin ne kadar bozuk olduğunu gösterdiler” demişti.

Türkiye geçen hafta Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verirken İsveç'in askeri ittifaka üye olması yakın gelecekte zor görülüyor.

"Zamanlama dikkat çekici"

Krizde Rusya'nın rolü olduğu iddiası son olarak Fransa'da gündem oldu. France24 kanalı, “Rusya'nın Türk büyükelçiliği önünde Kur'an yakılmasıyla ilişkisi İsveç'in NATO üyeliğini raydan mı çıkardı” başlıklı bir yazı yayınladı.

Louise Nordstorm imzalı yazıda, Kuran provokasyonuyla ilgili “Zamanlama daha kötü olamazdı. Türkiye zaten İsveç'in NATO amacını engelleme tehdidinde bulunmuştu. Bazı haberlerde Rusya'nın Kur'an yakma protestosunun organizatörleri arasında Rusya'yla ilişkili kişiler olduğu şüphesine dikkat çekiyor” denildi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'ın Türkiye'ye yönelik provokasyonları “İsveç'in NATO başvurusuna sabotaj girişimi” olarak nitelediğine dikkat çeken France24, o dönemde de Finlandiya'nın eski Dışişleri Bakanı Alexander Stubb'un hemen Rusya'yı suçladığını hatırlattı. Stubb paylaştığı tweet'te “Bu bir sürpriz olmamalı. İsveç'te Kur'an yakılmasının arkasında Rusya varmış gibi görünüyor. Bu bir haydut devletin hibrit savaşına örnek. Bugünün dünyasında her şey silah olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

"Fikir Rusya'yla bağlantılı kişilerden geldi"

Finlandiya'nın şu anki Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun da provokasyonda olası Rus bağlarının araştırıldığını söylediğine dikkat çeken Fransız televizyonu, Haavisto'nun krizde Rusya'nın rolü olduğuna dair işaretler bulunduğunu belirttiğini aktardı. Haberde ayrıca Paludan'a Kuran yakma fikrini veren İsveçli aşırı sağcı Chang Frick'in sık sık Rus medyasına konuk olduğuna, olayın ardındaki farklı isimlerin de Rusya'yla ilişkilerine dikkat çekildi.

Ayrıca İsveç'te yapılan bir araştırmada, Paludan'ın da Rusya'dan çeşitli kişilerle ve Rus paralı asker grubu Wagner'le irtibat halinde olduğunun ortaya çıkarıldığı belirtildi. Lund Üniversitesi'nden istihbarat analizi uzmanı Tony Ingesson, krizin NATO'nun genişlemesine şiddetle karşı çıkan Rusya'nın çıkarına olduğunu ve provokasyondaki Rus bağlantısının dikkat edilmesi gereken bir teori olduğunu belirtti.

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