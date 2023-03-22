Emeklinin bayram ikramiyesine zam! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile kritik görüşme 5.500 TL detayı

Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı'nda ödenecek Bayram ikramiyesine gelecek zammı bekliyor. Emekliler en az 5 bin 500 TL bayram ikramiyesi beklerken, emeklileri heyecanlandıran son dakika haberi geldi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün'le buluşuyor...

Abone ol

Milyonlarca emekli Ramazan ayının gelmesiyle beraber Ramazan Bayramı öncesi ödenecek Bayram İkramiyesi'ne yapılacak zammı beklemeye başladı. Emekli bayram ikramiyesi için bugün sürpriz bir görüşme gerçekleşecek. Bugün saat 12.00'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün bir araya geliyor.

Bayram İkramiyesi en az 5 bin 500 TL olmalı

TÜED Başkanı Ramazan Ergün, geçtiğimiz günlerde Bayram İkramiyesi için ne kadar zam beklediklerini açıklamıştı. Ramazan Bayramı öncesinde 1100 TL olarak ödenecek olan bayram ikramiyesinin en düşük emekli aylığı seviyesine gelmesi gerektiğini belirten Ergün, bayram ikramiyesinin en az 5.500 TL olması gerektiğini ifade etti. Görüşmenin bu talep üzerine planlandığı öğrenilirken, emeklilere verilecek yeni ikramiye tutarlarının da belirlenmesi öngörülüyor.

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bu yıl Ramazan Bayramı 21-23 Nisan arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 1 hafta öncesinden hesaplara yatması bekleniyor.

EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı?

Mart ayında emeklilik başvurusunu yapan EYT'lilerin maaşları 1 Nisan'dan geçerli olarak bağlanacak. Yani emekli bayram ikramiyesi almaya hak kazanacaklar. Ancak maaş bağlanması demek o tarihten itibaren hak kazanacak anlamı taşıyor. Emeklilik işlemleri ne zaman biterse EYT'liler maaşlarını ve ikramiyelerini hesaplarında görecek. Örneğin emeklilik işlemleri tamam olan SSK'lı EYT'liler 17-26 Nisan arasında Bağ-Kur'lular ise 25-28 Nisan arasında ödeme alacak.