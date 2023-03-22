EURO 2024 Elemeleri D Grubunda yer alan Ermenistan, Hırvatistan, Letonya ve Galler ile mücadele edecek olan Türkiye A Milli Futbol Takımı ilk sınavına Ermenistan karşısında çıkıyor. Zorlu mücadele için geri sayım başlarken futbol severler Ermenistan Türkiye EURO 2024 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun cevabını internette araştırmaya başladı. Peki Milli maç ne zaman? Ermenistan Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte kritik karşılaşma öncesi derlediğimiz bilgiler...

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na iyi bir başlangıç yapmak isteyen A Milli Futbol takımımız D grubu ilk mücadelesinde deplasmanda Ermenistan'a konuk oluyor. Ermenistan engelini geçerek rakiplerine gözdağı vermek isteyen 'bizim çocukların' tek hedefi mutlak galibiyet. Zorlu mücadele öncesi futbol severler maçın gününü, kanalın ve saatini internette araştırmaya devam ediyor. Peki Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ermenistan Türkiye maçı öncesi öne çıkan notlar ve maç hakkında derlediğimiz bilgiler...

Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ermenistan - Türkiye maçı 25 Mart Cumartesi günü saat 20:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Ay-yıldızlılar, Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların hazırlıklarına devam etti. Ağrıları devam eden Abdülkerim Bardakcı, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Ermenistan ile 25 Mart’ta Erivan’da, Hırvatistan ile 28 Mart’ta Bursa’da karşılaşacak olan A Milli Takım, bu maçların hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Teknik Direktör Stefan Kuntz önderliğinde basına açık olarak gerçekleştirilen idman, ısınma hareketlerinin ardından çift kale minyatür kale çalışması ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde Ermenistan maçının taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Öte yandan dün ağrıları sebebiyle idmana katılmayan Galatasaray’ın deneyimli stoperi Abdülkerim Bardakcı, üç gündür devam eden baş ağrısı sebebiyle aday kadrodan çıkartıldı. Abdülkerim’in ileri tetkik ve tedavisinin kulübünde devam edeceği açıklandı.

Türkiye'nin gruptaki rakipleri

EURO 2024 Elemeleri kapsamında gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Türkiye'nin D Grubu'ndaki rakipleri belli oldu.

D GRUBU:

Türkiye

Hırvatistan

Ermenistan

Galler

Letonya

Milli takım aday kadrosunda kimler var?

KALECİLER: Altay Bayındır, Fehmi Mert Günok, Uğurcan Çakır

DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Onur Bulut, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Tayyip Talha Sanuç, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

ORTA SAHA / FORVET: Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz, Cengiz Ünder, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Mehmet Can Aydın, Orkun Kökçü, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Enes Ünal, Umut Nayir

Milli takım maç programı



25 Mart 2023

Ermenistan-Türkiye

28 Mart 2023

Türkiye-Hırvatistan

16 Haziran 2023

Letonya-Türkiye

19 Haziran 2023

Türkiye-Galler

8 Eylül 2023

Türkiye-Ermenistan

12 Ekim 2023

Hırvatistan-Türkiye

15 Ekim 2023

Türkiye-Letonya

21 Kasım 2023

Galler-Türkiye