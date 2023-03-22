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Ali Babacan duyurdu! Tayip Erdoğan aday olamaz, YSK'ya itiraz edeceğiz! Muharrem İnce sözleri olay

Ali Babacan duyurdu! Tayip Erdoğan aday olamaz, YSK'ya itiraz edeceğiz! Muharrem İnce sözleri olay

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz edeceklerini söyledi. Babacan'ın Muharrem İnce ile ilgili sözleri ise olay olacak...

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Flash Haber TV'de Türkiye Nereye programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yapmasına Yüksek Seçim Kurulu nezdinde itiraz edeceklerini belirtti. Babacan, kendisini Yüce Divan'a göndereceğini söyleyen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce için söyledikleri ise İnce'yi çıldırtacak. 

YSK'ya 'anayasaya aykırı' diyeceğiz

Babacan, "Sayın Erdoğan adaylığı için başvurduktan sonra biz de YSK’ya başvuracağız. ‘Hukuken bu mümkün değil’ diyeceğiz. Çünkü bu Sayın Erdoğan’ın ikinci dönemi. Türkiye’deki hukukçuların da kahir ekseriyetinin değerlendirmesi bu. Dolayısıyla bu, Anayasaya aykırıdır." diye konuştu.

Hayırlı işte acele etmek lazım

Öte yandan Babacan, "Artık seçim kararı alındı, seçime doğru yürüyoruz. Hazırız; planlarımızla hazırız, kadrolarımızla hazırız bir de hayırlı işte acele etmek lazım." ifadesini kullandı.

Muharrem İnce'yi delirtecek sözler

Ali Babacan'a "Muharrem İnce'yi takip ediyor musunuz?" diye soruldu. "Muharrem İnce'yi takip etmiyorum, günlük basın özetlerinde bile önüme gelmiyor yani öyle diyeyim" diyerek güldü. "Neden takip etmiyorsunuz?" sorusuna ise Ali Babacan, "Bizim stratejimizi etkileyen bir şey değil. Seçim stratejimizi etkilemiyor, seçimden sonra yapacaklarımızı etkilemiyor. Bizi etkileyen bir durum yok yani" ifadelerini kullandı...

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