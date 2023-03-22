Kemal Kılıçdaroğlu, "Muharrem İnce ile görüşmek istiyorum" dedi! Randevu verilecek mi?

Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, diğer partiler gibi Muharrem İnce'nin liderliğini yaptığı Memleket Partisi'ne gideceğini söyledi. “Arkadaşlarımız ziyaret için başvuracaklar. Uygun görürlerse, belirlenen tarihte gitmek istiyorum” diyen Kılıçdaroğlu, HDP'ye bakanlık verileceği iddialarını da yalanladı.

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Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’in sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, diğer partiler gibi Memleket Partisi'ne gideceğini belirterek, “Arkadaşlarımız ziyaret için başvuracaklar” dedi. HDP ile görüşmesinin olumlu geçtiğini ifade eden cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, iktidar medyasındaki "bakanlık verecekler" haberlerini de yalanladı.

Ziyaret için arkadaşlar başvuracaklar

"Kılıçdaroğlu'na Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin adaylığını da sordum" diyen Deniz Zeyrek, Kılıçdaroğlu'nun, "Diğer partiler gibi Memleket Partisi'ne de gideceğim. Arkadaşlarımız ziyaret için başvuracaklar. Uygun görürlerse, belirlenen tarihte gitmek istiyorum" cevabı verdiğini yazdı.

HDP'nin bakanlık talebi yok!

Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşmenin de olumlu geçtiğini söyledi. HDP'nin "ilkelerde anlaşırsak destekleriz" yaklaşımını ve iktidar medyasındaki "bakanlık verecekler" haberlerini anımsattığım Kılıçdaroğlu, HDP'nin bakanlık gibi bir talebi olmadığının altını çizdi.