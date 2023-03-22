CHP'li Belediye Başkanı'na suikast girişimi! Çukurova Belediye Başkanı neden hedef oldu?
ADANA'da Çukurova Belediye binası önünde, mermisi namluya sürülmüş vaziyette silah taşıyan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin hedefinin Belediye Başkanı Soner Çetin olduğu ortaya çıktı.Abone ol
Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Çukurova Belediye binası önünde şüpheli bir kişiyi gözaltına aldı. Üzerinden namlusuna mermi sürülmüş halde bir silah çıkan şüpheli Yasin Can A. emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Başkan Çetin'e bilgi verildi
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, olayın Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e yönelik suikast girişimi olduğunu açıkladı. Soner Çetin'in polis tarafından durumdan haberdar edildiği öğrenildi. Suikast girişiminin gerekçesinin açığa çıkması için emniyet soruşturmasının sonucu bekleniyor.
Alçak suikast girişimini kınıyoruz
CHP Milletvekili Barut, "Çukurova Belediye Başkanımız Soner Çetin'e yönelik alçak suikast girişimini şiddetle kınıyoruz. Vahim olayın aydınlatılmasını ve hukuk önünde sorumluların hesap vermesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ise “Çukurova Belediye Başkanımız Soner Çetin'e suikast girişimini lanetliyorum. Geçmiş olsun Soner” dedi.