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TFF Hukuk Kurulu, Dursun Özbek ve Ali Koç'u PFDK'ye sevk etti

TFF Hukuk Kurulu, Dursun Özbek ve Ali Koç'u PFDK'ye sevk etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

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PFDK'ya sevk edilen kişiler ve sebepleri, TFF Hukuk Kurulu tarafından gece 23:30'da açıklandı.

Dursun Özbek ile Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği, Dursun Özbek'i sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline verdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetici Burak Çağlan Kızılhan ise hakem ve müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ye gönderildi.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun da Koç ve Kızılhan ile aynı gerekçeyle disipline gönderilmesi kararlaştırıldı.

Jesus 2 ihlalden PFDK'de

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2 farklı dosyayla Disiplin Kuruluna yollandı.

Portekizli teknik adam, hem Süper Lig'deki Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart hem de UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynanan karşılaşma sonrasındaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ye gönderildi.

Disipline gönderilen diğer isimler

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu hakareti, Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş ve Şeref Çiçek, talimatlara aykırı hareketi, Konyaspor Yardımcı Antrenörü Branimir Micovic de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline gönderilen isimler arasında yer aldı.

Süper Lig'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Konyaspor ve Fatih Karagümrük de farklı gerekçelerle disipline sevk edildi.

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