Terör örgütlerinin hedefinde Türkiye vardı! Kazdıkları kuyuya düştüler

Irak'ın Duhok kentinde KYB'ye ait iki helikopterin düşmesi ve terör örgütü YPG mensubu 9 kişinin ölmesi dikkatleri bu bölgeye yoğunlaştırdı. Uzmanlar, hedefteki ülkenin Türkiye olduğunu belirtirken konuyu tüm yönleriyle yorumladılar.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kentine bağlı Çemanke kırsalında 2 helikopterin kaza sonucu infilak etmesi ve ilk soruşturmalar neticesinde terör örgütü YPG mensubu 9 kişinin cansız bedenine ulaşılması, ulusal ve uluslararası basında büyük puntolarla işlendi. PKK'nın Suriye'deki yapılanması SDG, operasyonun Suriye-Irak arasında yapıldığını ve helikopterin KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği) himayesinde olduğunu duyurdu.

Olay resmiyet kazandıktan sonra bu kez ABD'ye bağlı Birleşik Müşterek Görev Gücü (CJTF), ölen teröristler için taziyelerini iletti. Son dönemde ABD'den üst düzey isimlerin Suriye'ye ve Irak'a yaptığı ziyaretler göz önünde bulundurulduğunda, 9 teröristin bu ziyaretlerden sadece bir hafta kadar sonra helikopter kazasında ölmesi, Türkiye aleyhinde 'hazırlık yapılıyor' iddialarını da beraberinde getirdi.