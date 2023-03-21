BIST 4.907
DOLAR 19,02
EURO 20,51
ALTIN 1.185,74
HABER /  DÜNYA

Terör örgütlerinin hedefinde Türkiye vardı! Kazdıkları kuyuya düştüler

Terör örgütlerinin hedefinde Türkiye vardı! Kazdıkları kuyuya düştüler

Irak'ın Duhok kentinde KYB'ye ait iki helikopterin düşmesi ve terör örgütü YPG mensubu 9 kişinin ölmesi dikkatleri bu bölgeye yoğunlaştırdı. Uzmanlar, hedefteki ülkenin Türkiye olduğunu belirtirken konuyu tüm yönleriyle yorumladılar.

Abone ol

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kentine bağlı Çemanke kırsalında 2 helikopterin kaza sonucu infilak etmesi ve ilk soruşturmalar neticesinde terör örgütü YPG mensubu 9 kişinin cansız bedenine ulaşılması, ulusal ve uluslararası basında büyük puntolarla işlendi. PKK'nın Suriye'deki yapılanması SDG, operasyonun Suriye-Irak arasında yapıldığını ve helikopterin KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği) himayesinde olduğunu duyurdu.

Olay resmiyet kazandıktan sonra bu kez ABD'ye bağlı Birleşik Müşterek Görev Gücü (CJTF), ölen teröristler için taziyelerini iletti. Son dönemde ABD'den üst düzey isimlerin Suriye'ye ve Irak'a yaptığı ziyaretler göz önünde bulundurulduğunda, 9 teröristin bu ziyaretlerden sadece bir hafta kadar sonra helikopter kazasında ölmesi, Türkiye aleyhinde 'hazırlık yapılıyor' iddialarını da beraberinde getirdi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Afganistan, Pakistan ve Tacikistan'ı sallayan şiddetli deprem
Afganistan, Pakistan ve Tacikistan'ı sallayan şiddetli deprem
Temel Karamollaoğlu'ndan 'Ayasofya' mesajı
Temel Karamollaoğlu'ndan 'Ayasofya' mesajı
Muharrem İnce'yi çılgına çeviren paylaşım!
Muharrem İnce'yi çılgına çeviren paylaşım!
Paris sokaklarında kokudan durulmuyor
Paris sokaklarında kokudan durulmuyor
Erdoğan'dan terörle mücadele vurgusu: Irak'la her türlü işbirliğine hazırız
Erdoğan'dan terörle mücadele vurgusu: Irak'la her türlü işbirliğine hazırız
Ünal Karaman, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Ünal Karaman, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu
TELE 1, Genar adına anket paylaştı! İhsan Aktaş sert sözlerle yalanladı
TELE 1, Genar adına anket paylaştı! İhsan Aktaş sert sözlerle yalanladı
İstanbul'da metro seferlerine Ramazan düzenlemesi
İstanbul'da metro seferlerine Ramazan düzenlemesi
Buket Aydın sosyal medyada gündem oldu CHP'nin Ayasofya'yı tekrar müzeye döndürmek istediğini biliyoruz
Buket Aydın sosyal medyada gündem oldu CHP'nin Ayasofya'yı tekrar müzeye döndürmek istediğini biliyoruz
Nevruz'da neler yapılır gelenekleri neler Nevruz adetleri rüyanızda eşinizi göreceksiniz
Nevruz'da neler yapılır gelenekleri neler Nevruz adetleri rüyanızda eşinizi göreceksiniz
Milli görüşçülerden Saadet Partisi'ne ‘oynanan oyunu görün' uyarısı
Milli görüşçülerden Saadet Partisi'ne ‘oynanan oyunu görün' uyarısı
Hırka-i Şerif'in ziyarete açılacağı gün belli oldu
Hırka-i Şerif'in ziyarete açılacağı gün belli oldu