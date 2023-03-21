BIST 4.907
DOLAR 19,02
EURO 20,49
ALTIN 1.186,57
HABER /  POLİTİKA

Temel Karamollaoğlu'ndan 'Ayasofya' mesajı

Temel Karamollaoğlu'ndan 'Ayasofya' mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide, "İktidara geldiğimizde Ayasofya gerçek manada açılmış olacak. Kendi ruhuna kavuşacaktır." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Türkiye yıllardır beklediği bir özleme kavuşmuş, Ayasofya camii statüsüne döndürülerek 24 Temmuz 2020'de ibadete açılmıştı.

Tüm dünyada ses getiren bu hamleyle, Müslüman aleminin uzun yıllardır beklediği şey gerçekleşmiş oldu.

3 yıl önce camii statüsünü aldı 

Ayasofya'nın camii statüsüne çevirilmesinin ardından 3 yıl geçerken, Türkiye seçime odaklandı.

Hal böyleyken Millet İttifakı'nın ortağı olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, iktidara geldiklerinde Ayasofya'nın 'gerçek manada' açılacağını ifade ederek 'kendi ruhuna kavuşacağını' dile getirdi. 

"İktidara geldiğimizde Ayasofya gerçek manada açılmış olacak. Kendi ruhuna kavuşacaktır"

Karamollaoğlu paylaşımında, "Ayasofya fethin sembolüyse Fatih’in sembolü de adalettir. İktidara geldiğimizde Ayasofya gerçek manada açılmış olacak. Kendi ruhuna kavuşacaktır." ifadelerini yazdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Muharrem İnce'yi çılgına çeviren paylaşım!
Muharrem İnce'yi çılgına çeviren paylaşım!
Paris sokaklarında kokudan durulmuyor
Paris sokaklarında kokudan durulmuyor
Erdoğan'dan terörle mücadele vurgusu: Irak'la her türlü işbirliğine hazırız
Erdoğan'dan terörle mücadele vurgusu: Irak'la her türlü işbirliğine hazırız
Ünal Karaman, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Ünal Karaman, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu
TELE 1, Genar adına anket paylaştı! İhsan Aktaş sert sözlerle yalanladı
TELE 1, Genar adına anket paylaştı! İhsan Aktaş sert sözlerle yalanladı
İstanbul'da metro seferlerine Ramazan düzenlemesi
İstanbul'da metro seferlerine Ramazan düzenlemesi
Buket Aydın sosyal medyada gündem oldu CHP'nin Ayasofya'yı tekrar müzeye döndürmek istediğini biliyoruz
Buket Aydın sosyal medyada gündem oldu CHP'nin Ayasofya'yı tekrar müzeye döndürmek istediğini biliyoruz
Nevruz'da neler yapılır gelenekleri neler Nevruz adetleri rüyanızda eşinizi göreceksiniz
Nevruz'da neler yapılır gelenekleri neler Nevruz adetleri rüyanızda eşinizi göreceksiniz
Milli görüşçülerden Saadet Partisi'ne ‘oynanan oyunu görün' uyarısı
Milli görüşçülerden Saadet Partisi'ne ‘oynanan oyunu görün' uyarısı
Hırka-i Şerif'in ziyarete açılacağı gün belli oldu
Hırka-i Şerif'in ziyarete açılacağı gün belli oldu
Trafik cezası olanlar dikkat! Af çıktı son tarih 31 Mayıs: Borcun yüzde 90'ı siliniyor
Trafik cezası olanlar dikkat! Af çıktı son tarih 31 Mayıs: Borcun yüzde 90'ı siliniyor
Annesini, babasını ve kardeşini depremde kaybetti, Fenerbahçe ziyareti moral oldu
Annesini, babasını ve kardeşini depremde kaybetti, Fenerbahçe ziyareti moral oldu