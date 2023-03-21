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Muharrem İnce'yi çılgına çeviren paylaşım!

Muharrem İnce'yi çılgına çeviren paylaşım!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Araştırma şirketi sahibi Kemal Özkiraz'ın iddiasına çok sert cevap verdi. İnce, 'FETÖ yöntemleriyle sahte belge' dedi.

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Avrasya araştırma şirketi sahibi Kemal Özkiraz, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için AK Parti'nin çalışma yaptığını söyleyerek fotoğraf paylaştı.

Özkiraz paylaşımında, ''Ak Parti Beykoz ilçe başkanlığı Muharrem İnce'ye 100 bin imza için otobüs kaldırıyor. Muharrem İnce'yi niye bu kadar çok seviyorlar acaba?'' ifadelerine yer verdi.

Muharrem İnce, Özkiraz'ı yerden yere vurdu!

Fotoğrafın sahte olduğunu belirten Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Özkiraz'a çok sert tepki gösterdi.

'Yeni tip Fetö'cü...'

Sosyal medya hesabından paylaşıma cevap veren İnce, ''Kemal Özkiraz'ın ve CHP trollerinin yayınladığı görseller, tıpkı Özkiraz'ın akrabasının doktorluğu gibi sahte. Bu sahte belgeleri hazırlayan, yayan ve manipülasyon yapmaya çalışan alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. FETÖ yöntemleriyle sahte belge düzenleyen bu yeni tip fetöcülerle Silivri mahkemelerinde olduğu gibi mücadele edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

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