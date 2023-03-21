İstanbul'da metro seferlerine Ramazan düzenlemesi

23 Mart'ta başlayacak olan Ramazan ayı için İstanbul'da metro seferlerine düzenleme getirildi. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada bazı sefer saatlerinin uzatıldığı duyuruldu.Abone ol
İstanbul'da metro seferlerine ramazan nedeniyle düzenleme yapıldı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Ramazan ayı nedeniyle 23 Mart-20 Nisan tarihleri arasında bazı hatlarımızda seferlerimiz saat 01.00’e kadar uzatılmıştır" denildi.
23 Mart 2023 Perşembe günü itibarıyla sefer düzenlemesi yapılacak hatlar şöyle:
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı
M5 Üsküdar-Çekmeköy
M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü
M7 Yıldız-Mahmutbey
M9 Bahariye-Olimpiyat
T4 Topkapı-Mescid-i Selam
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı
F1 Taksim-Kabataş
F4 Boğaziçi Ü./Hisarüstü-Aşiyan
T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yapılacak hat onarım çalışmaları nedeniyle son sefer saati 00.00 olacak.
M8 Bostancı-Dudullu-Parseller, T3 Kadıköy-Moda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti hattında seferler normal saatinde sona erecektir.