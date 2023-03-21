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Yakalanan 17 yaşındaki kişinin, 35 adet suç kaydı çıktı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yakalanan 17 yaşındaki kişinin, 35 adet suç kaydı çıktı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yakalanan 17 yaşındaki kişinin, 35 adet suç kaydı çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Gaziilyas, Camivasat Mahallesi Baraj Caddesi, Hekimzade Mahallesi Kurşunlu Caddesi ve Kapıcıbaşı Mahallesi Bodur Cami Sokak’ta yaşanan otodan hırsızlık olayları üzerine geniş çaplı araştırma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 17 yaşındaki Ç.T.’yi gözaltına aldı.

Ç.T.'nin; oto, bisiklet, motor hırsızlığı, mala zarar verme, hakaret, tehdit, taksirle yaralama gibi 35 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Son olarak müzik sistemi gibi 4 otodan yaşanan hırsızlık olaylarının da faili olduğu öğrenilen zanlı, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Ç.T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, sattığı malzemelerden bulunanlar ise sahiplerine teslim edildi.

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