AK Parti ve MHP Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için AK Parti ve MHP'li yöneticileri, Yüksek Seçim Kurulu’na resmi başvuruyu yaptı. Başvuruyu Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Yener kabul etti.

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14 mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı resmen Recep Tayyip Erdoğan oldu.

AK Parti ve MHP gruplarınca aday gösterilen Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurusu yapıldı.

Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylık başvurusu için gerekli belgeleri AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Yener'e teslim ettiler.

AK Parti ve MHP'li kurmaylar başvurudan sonra basın açıklaması yaptı.

Erkan Akçay, "MHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak YSK'ya müraacatını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu kararın ve başvurunun ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyoruz. Biz öteden beri MHP olarak aday belli karar net diyorduk. Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

"Türk milleti Kandil yapılanmasına gereken cevabı verecek ve attığı tokat Amerika'dan değil, Mars'tan duyulacaktır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise "MHP Meclis Grubu, Cumhurbaşkanı seçimi kanunun 8. maddesi çerçevesinde Sayın Erdoğan'ı cumhurbaşkanı adayı gösterme kararı almıştır. Bugün gerekli evrakları hazırlamış ve Sayın Cumhurbaşkanımızın başvurusunu YSK'ya yapmıştır. Sayın Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayıdır. Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı olmayıp, girişimler karşısında milli ve ahlaki duruş, tarihi bir birlikteliktir. 14 Mayıs demokrasi bayramında aziz Türk milleti Kandil yapılanmasına gereken cevabı verecek ve attığı tokat Amerika'dan değil, Mars'tan duyulacaktır" dedi.

"Herkes her itirazı yapabilir"

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili sorusunu yanıtlayan İsmet Yılmaz ise, "Seçim süreci başladıktan sonra, seçimle ilgili her türlü kararı alma yetkisi YSK'dadır. Herkes her itirazı yapar, nihai kararı verecek olan YSK'dır, mevzuatı dikkate alaraktan." dedi.

AK Parti ve MHP'nin grup kararı ile aday gösterildi

AK Parti ve MHP TBMM grupları, 16 Mart'ta ayrı ayrı düzenledikleri kapalı grup toplantılarında, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı almıştı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı takvim kapsamında sürecin başlangıcı 18 Mart olarak belirlenmişti.

Seçmenler tarafından aday gösterilenler için 100 bin imza için son gün 27 Mart

Takvime göre cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular 19 Mart'ta başladı. Seçmenler tarafından aday gösterilecekler için gerekli 100 bin imzanın toplanmasına 22 Mart'ta başlanacak. İmzaların 27 Mart saat 20.00'ye kadar toplanması gerekecek. Seçmenler bu süre içinde ilçe seçim kurullarına imza verecek.

Siyasi partiler, cumhurbaşkanı adaylığı başvurularını 23 Mart saat 17.00'ye kadar yapabilecek.