BIST 4.942
DOLAR 19,03
EURO 20,53
ALTIN 1.201,01
HABER /  POLİTİKA

AK Parti ve MHP Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvurdu

AK Parti ve MHP Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için AK Parti ve MHP'li yöneticileri, Yüksek Seçim Kurulu’na resmi başvuruyu yaptı. Başvuruyu Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Yener kabul etti.

Abone ol

14 mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı resmen Recep Tayyip Erdoğan oldu.

AK Parti ve MHP gruplarınca aday gösterilen Recep Tayyip Erdoğan'ın  Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurusu yapıldı.

Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylık başvurusu için gerekli belgeleri AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Yener'e teslim ettiler.

AK Parti ve MHP'li kurmaylar başvurudan sonra basın açıklaması yaptı.

Erkan Akçay, "MHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak YSK'ya müraacatını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu kararın ve başvurunun ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyoruz. Biz öteden beri MHP olarak aday belli karar net diyorduk. Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi. 

"Türk milleti Kandil yapılanmasına gereken cevabı verecek ve attığı tokat Amerika'dan değil, Mars'tan duyulacaktır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise "MHP Meclis Grubu, Cumhurbaşkanı seçimi kanunun 8. maddesi çerçevesinde Sayın Erdoğan'ı cumhurbaşkanı adayı gösterme kararı almıştır. Bugün gerekli evrakları hazırlamış ve Sayın Cumhurbaşkanımızın başvurusunu YSK'ya yapmıştır. Sayın Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayıdır. Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı olmayıp, girişimler karşısında milli ve ahlaki duruş, tarihi bir birlikteliktir. 14 Mayıs demokrasi bayramında aziz Türk milleti Kandil yapılanmasına gereken cevabı verecek ve attığı tokat Amerika'dan değil, Mars'tan duyulacaktır" dedi.

"Herkes her itirazı yapabilir"

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili sorusunu yanıtlayan İsmet Yılmaz ise, "Seçim süreci başladıktan sonra, seçimle ilgili her türlü kararı alma yetkisi YSK'dadır. Herkes her itirazı yapar, nihai kararı verecek olan YSK'dır, mevzuatı dikkate alaraktan." dedi.

AK Parti ve MHP'nin grup kararı ile aday gösterildi

AK Parti ve MHP TBMM grupları, 16 Mart'ta ayrı ayrı düzenledikleri kapalı grup toplantılarında, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı almıştı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı takvim kapsamında sürecin başlangıcı 18 Mart olarak belirlenmişti.

Seçmenler tarafından aday gösterilenler için 100 bin imza için son gün 27 Mart 

Takvime göre cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular 19 Mart'ta başladı. Seçmenler tarafından aday gösterilecekler için gerekli 100 bin imzanın toplanmasına 22 Mart'ta başlanacak. İmzaların 27 Mart saat 20.00'ye kadar toplanması gerekecek. Seçmenler bu süre içinde ilçe seçim kurullarına imza verecek.

Siyasi partiler, cumhurbaşkanı adaylığı başvurularını 23 Mart saat 17.00'ye kadar yapabilecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ümraniye'de herkes canlı görmek için geldi Togg'u görenler hayran kaldı
Foto Galeri Ümraniye'de herkes canlı görmek için geldi Togg'u görenler hayran kaldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
'Neden çalışmıyorsun' diye babasını bıçaklayarak öldürdü! Uyuşturucu bağımlısıymış
'Neden çalışmıyorsun' diye babasını bıçaklayarak öldürdü! Uyuşturucu bağımlısıymış
Kemal Kılıçdaroğlu "15 Mayıs'tan sonra göreceksiniz" diyerek söz verdi
Kemal Kılıçdaroğlu "15 Mayıs'tan sonra göreceksiniz" diyerek söz verdi
Nevruz'da neler yapılır nevruz adetleri neler ateşten neden atlanır?
Nevruz'da neler yapılır nevruz adetleri neler ateşten neden atlanır?
İşkence iddiası! O kadının kocası konuştu: Erkek cinayeti işlenecek
İşkence iddiası! O kadının kocası konuştu: Erkek cinayeti işlenecek
İstanbul'da ilk iftar ve sahur kaçta? 2023 kaç saat oruç tutacağız 23 Mart 2023 ilk iftar ve sahur saati
İstanbul'da ilk iftar ve sahur kaçta? 2023 kaç saat oruç tutacağız 23 Mart 2023 ilk iftar ve sahur saati
Emekliyi çoşturacak promosyon bombasının pimi çekildi 5.500-8500 lira masada
Emekliyi çoşturacak promosyon bombasının pimi çekildi 5.500-8500 lira masada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına itiraz edildi! '3. kez cumhurbaşkanı seçilemez'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına itiraz edildi! '3. kez cumhurbaşkanı seçilemez'
Down Sendromu nedir, belirtiler neler? Down Sendromu ilk kez ne zaman ortaya çıktı?
Down Sendromu nedir, belirtiler neler? Down Sendromu ilk kez ne zaman ortaya çıktı?
Emeklinin bayram ikramiyesi asgari ücrete mi sabitleniyor 8.500 bombası Erdoğan'ın masasında
Emeklinin bayram ikramiyesi asgari ücrete mi sabitleniyor 8.500 bombası Erdoğan'ın masasında
İYİ Parti son noktayı koydu! Cumhurbaşkanı adayı için karar verildi
İYİ Parti son noktayı koydu! Cumhurbaşkanı adayı için karar verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü
En düşüğü 4.500 TL en yükseği 7.500 TL promosyon! Türkiye İş Bankası promosyon ödemeleri fırsat kaçıyor tutun!
En düşüğü 4.500 TL en yükseği 7.500 TL promosyon! Türkiye İş Bankası promosyon ödemeleri fırsat kaçıyor tutun!