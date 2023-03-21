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İYİ Parti son noktayı koydu! Cumhurbaşkanı adayı için karar verildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İYİ Parti son noktayı koydu! Cumhurbaşkanı adayı için karar verildi

 İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması konusunda grup kararı aldığını duyurdu. Tatlıoğlu "Bu sürecin gereğini yapacaktır” dedi.

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İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Grubu’nun kararını açıkladı.

Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, “İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması konusunda grup kararı almıştır. Bu sürecin gereğini yapacaktır” ifadesini kullandı.

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