İYİ Parti son noktayı koydu! Cumhurbaşkanı adayı için karar verildi
İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması konusunda grup kararı aldığını duyurdu. Tatlıoğlu "Bu sürecin gereğini yapacaktır” dedi.Abone ol
İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Grubu’nun kararını açıkladı.
Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, “İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması konusunda grup kararı almıştır. Bu sürecin gereğini yapacaktır” ifadesini kullandı.
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