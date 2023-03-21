BIST 4.908
DOLAR 19,02
EURO 20,52
ALTIN 1.203,76
HABER /  GÜNCEL

Devlet Bahçeli'nin de öğrenim gördüğü tarihi ilkokul depremde zarar gördü

Devlet Bahçeli'nin de öğrenim gördüğü tarihi ilkokul depremde zarar gördü

Osmaniye'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de okuduğu 112 yıllık Yediocak İlkokulu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gördü.

Abone ol

7 Ocak Mahallesi'ndeki Osmaniye'nin en eski okullarından Yediocak İlkokulunun giriş katında 6 Şubat'ta yaşanan depremler nedeniyle hasar oluştu.

Öğrencileri başka okula nakledilen okulla ilgili nihai karar, yapılacak kontrollerin ardından verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, AA muhabirine, Yediocak İlkokulunun kentin sembol ve en eski binalarından biri olduğunu söyledi.

Okulun, kentin geçmişi ve bugününü barındıran binalardan olduğunu dile getiren Albak, "Biz bu kimlikli binalarımızı sonuna kadar korumaya gayret edeceğiz. Burası yığma ve eski bir bina fakat o binayı da bir an önce aslına uygun bir şekilde restore edip kentin hizmetine sunmayı planlıyoruz." dedi.

"Yediocak İlkokulu, hepimiz için önemli bir bina"

Binanın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olduğu için deprem öncesi ve sonrası müdürlük olarak fazla bir işlem yapamadıklarını ifade eden Albak, şunları kaydetti:

"Bu tür işlemler biraz da uzun soluklu oluyor. Yediocak İlkokulumuzun tarihi dokusunu korumak istiyoruz. Şu anda okulda eğitim gören öğrencilerimizi Mithatpaşa İlkokulumuza taşıdık ve Mithatpaşa İlkokulu'muzda ikili eğitime geçildi. Sabah Mithatpaşa'daki öğrencilerimiz öğleden sonra ise Yediocak'taki öğrencilerimiz devam ediyor. Yediocak İlkokulu, hepimiz için önemli bir bina ve bu binayı ruhuna, tarihine, geçmişine uygun olarak tekrar restore etmek için Sayın Valimizin de başkanlığında Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzle görüşmelere başladık. En kısa sürede tekrar hizmete açmayı ama kendi benliğini koruyarak hizmete açmayı istiyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
3 yıl maaş alma sözüne 10.000 liralık nakit emekli promosyon Denizbank'tan paraşütsüz uçuracak kampanya
3 yıl maaş alma sözüne 10.000 liralık nakit emekli promosyon Denizbank'tan paraşütsüz uçuracak kampanya
EYT emeklisi için bayram şimdi geldi nisanda 3 maaş birden cebe girecek en az 12 bin lira!
EYT emeklisi için bayram şimdi geldi nisanda 3 maaş birden cebe girecek en az 12 bin lira!
Depresyondaysanız sebebi Ekinoks olabilir 21 Mart Ekinoks etkisine dikkat derin nefes alın
Depresyondaysanız sebebi Ekinoks olabilir 21 Mart Ekinoks etkisine dikkat derin nefes alın
Nurdağı'nda enkazdan çıkarılan hasarlı araçlar sahiplerini bekliyor
Nurdağı'nda enkazdan çıkarılan hasarlı araçlar sahiplerini bekliyor
Ekinoks nedir kısaca bu akşam ne olacak 21 Aralık ekinoks etkileri yatmadan gökyüzüne bakın
Ekinoks nedir kısaca bu akşam ne olacak 21 Aralık ekinoks etkileri yatmadan gökyüzüne bakın
Alkollü sürücü polise 'lisanslı boksörüm' dedi boks maçına davet etti
Alkollü sürücü polise 'lisanslı boksörüm' dedi boks maçına davet etti
'Cildinizin düşmanlarını tanıyın' diyen Cilt Uzmanı Ahmet Akın uyardı
'Cildinizin düşmanlarını tanıyın' diyen Cilt Uzmanı Ahmet Akın uyardı
Mehmet Şimşek çocukları kaç tane iki kızı vardı bir de oğlu oldu!
Mehmet Şimşek çocukları kaç tane iki kızı vardı bir de oğlu oldu!
Fırsat kaçıyor elinizi çabuk tutun Vakıfbank çıldırdı emekli promosyon ödemeleri 3 yıllık peşin!
Fırsat kaçıyor elinizi çabuk tutun Vakıfbank çıldırdı emekli promosyon ödemeleri 3 yıllık peşin!
Devlet Bahçeli Nevruz mesajında Kılıçdaroğlu-HDP buluşmasına tepki gösterdi
Devlet Bahçeli Nevruz mesajında Kılıçdaroğlu-HDP buluşmasına tepki gösterdi
Nevruz Bayramı mesajları resimli kısa mesaj 2023 nevruz kutlama sözleri
Nevruz Bayramı mesajları resimli kısa mesaj 2023 nevruz kutlama sözleri
Adana'da panik yaratan deprem! AFAD duyurdu
Adana'da panik yaratan deprem! AFAD duyurdu