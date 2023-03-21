Devlet Bahçeli'nin de öğrenim gördüğü tarihi ilkokul depremde zarar gördü

Osmaniye'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de okuduğu 112 yıllık Yediocak İlkokulu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gördü.

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7 Ocak Mahallesi'ndeki Osmaniye'nin en eski okullarından Yediocak İlkokulunun giriş katında 6 Şubat'ta yaşanan depremler nedeniyle hasar oluştu.

Öğrencileri başka okula nakledilen okulla ilgili nihai karar, yapılacak kontrollerin ardından verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, AA muhabirine, Yediocak İlkokulunun kentin sembol ve en eski binalarından biri olduğunu söyledi.

Okulun, kentin geçmişi ve bugününü barındıran binalardan olduğunu dile getiren Albak, "Biz bu kimlikli binalarımızı sonuna kadar korumaya gayret edeceğiz. Burası yığma ve eski bir bina fakat o binayı da bir an önce aslına uygun bir şekilde restore edip kentin hizmetine sunmayı planlıyoruz." dedi.

"Yediocak İlkokulu, hepimiz için önemli bir bina"

Binanın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olduğu için deprem öncesi ve sonrası müdürlük olarak fazla bir işlem yapamadıklarını ifade eden Albak, şunları kaydetti:

"Bu tür işlemler biraz da uzun soluklu oluyor. Yediocak İlkokulumuzun tarihi dokusunu korumak istiyoruz. Şu anda okulda eğitim gören öğrencilerimizi Mithatpaşa İlkokulumuza taşıdık ve Mithatpaşa İlkokulu'muzda ikili eğitime geçildi. Sabah Mithatpaşa'daki öğrencilerimiz öğleden sonra ise Yediocak'taki öğrencilerimiz devam ediyor. Yediocak İlkokulu, hepimiz için önemli bir bina ve bu binayı ruhuna, tarihine, geçmişine uygun olarak tekrar restore etmek için Sayın Valimizin de başkanlığında Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzle görüşmelere başladık. En kısa sürede tekrar hizmete açmayı ama kendi benliğini koruyarak hizmete açmayı istiyoruz."