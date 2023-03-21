Depresyondaysanız sebebi Ekinoks olabilir 21 Mart Ekinoks etkisine dikkat derin nefes alın

Bugün 21 Mart ekinoksu gerçekleşecek. Bu akşam yani 21 Aralık cuma akşamı 2023 yılının en uzun gecesi yaşanacak. yarından itibaren artık günler uzamaya geceler ise kısalmaya başlayacak. Yazın habercisi olan Ekinoks beraberinde depresyon, halsizlik gibi duygu durumlarını da beraberinde getirebilir. Uzmanlar ekinoks için uyarıyor.

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21 Aralık, yani yılın en uzun gecesi bu gece yani salı gecesi yaşanacak. Bugünün bir diğer ismi de gündönümü. 21 Aralık tarihinde 2023 yılının en uzun gecesini yaşarken gündönümü vakti de gelmiş oluyor. 22 Aralık çarşamba gününden itibaren gündüzler uzamaya geceler kısamaya başlayacak. Ayrıca ekinoks için uzmanlar da farklılık gösteren duygu durumları için uyarıyor. Ekinoks ruh halinizde değişimlere neden olabilir. Halsizlik, sürekli uyuma isteği, depresyon hissi ekinokstan kaynaklı olabilir. Uzmanlar bu konuda derin derin nefes alıp vermeyi öneriyor.

21 Aralık gün dönümü ne demek, 21 Aralık'ta ne oluyor?

Gündönümü yılda iki kez tekrarlanan ve güneşin dünyaya (ekvator çizgisine) en uzak mesafede olduğu ana verilen addır. Günlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığı zamanı anlatır.

Yaz gündönümü 21 Haziran tarihinde gerçekleşir. 21 Haziran yılın en uzun gününün yaşandığı zamandır. 21 Aralık ise Kış gündönümüdür. Bu tarihte ise yılın en uzun gecesini yaşarız. Bu aynı zamanda gündüzün de en kısa olduğu gündür. 21 Aralık'ta güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzarken, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih aynı zamanda kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılır.

Yarından itibaren gündüzler uzamanaya başlıyor

21 Aralık gecesini yaşadıktan sonra kış gündönümü ile birlikte geceler kısalmaya gündüzler uzamaya başlayacak. Yani sabah ve akşam yaşadığımız karanlık, günlerin uzaması ile birlikte yerini aydınlığa bırakmaya başlayacak. Günlerin uzaması 21 Haziran yaz gündönümüne kadar sürecek.

Gün dönümleri ve ekinokslar

21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

21 Aralık (Kış gündönümü) : Yılın en uzun gecesi ve en kısa gündüzü yaşanır. Kuzey yarımkürede kış başlarken güney yarım küre yazı karşılar.

21 aralık depresyon uyarısı aman dikkat!

Karanlığın olumsuz etkisine dikkat çeken uzmanlardan yılın en uzun gecesinin yaşanacağı 21 Aralık için uyarı geldi. Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Funda Şensoy, yılın en uzun gecesini yaşamanın metabolizma açısından olumsuz sonuçlar doğuracağını söyledi. Şensoy, çevresel faktörlerin metabolizma üzerinde yarattığı bu olumsuzlukları, beslenmede dikkat edilecek bazı noktalarla atlatmanın mümkün olduğunu söyledi.

En uzun gece kaç saat sürecek

21 Aralık Güney yarımkürede yaz, Kuzey yarımkürede kış başlangıcıdır. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre’de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre’de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar. Dolayısıyla Türkiye'de 21 Aralık'ta en uzun geceyi yaşayacağız.

En kısa gece Hatay, en uzun gece Sinop

- En kısa gecenin yaşanacağı Hatay'da gece süresi 14 saat, gündüz süresi ise 10 saat olacak.

- En uzun gecenin yaşanacağı Sinop'ta gece süresi 15 saat 6 dakika;

Gündüz süresi ise 8 saat 54 dakika olacak.