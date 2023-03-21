ABD'de hareketlilik... Porno yıldızına 'sus payı' ödemesi yapan Donald Trump tutuklanabilir mi?

Eski ABD Başkanı Donald Trump, porno yıldızı Stormy Daniels'e yaptığı 130 bin dolarlık ödemeyle ilgili soruşturma kapsamında Salı günü tutuklanabileceğini iddia ederek destekçilerini sokağa davet etmişti. ABD'de bugün hareketlilik yaşanıyor. New York Şehri'nde olası protestolara karşı hazırlık yapılıyor. Trump tutuklanabilir mi, neyle suçlanıyor? İşte bugün ABD'yi alarma geçiren olayda merak edilenler...

Abone ol

2016'da porno yıldızı Stormy Daniels, medya organlarını arayarak Trump'ın kendisiyle yaşadığı evlilik dışı ilişkiyi anlatmayı teklif etti. Trump'ın ekibi durumdan haberdar olunca avukatı Michael Cohen, Daniels'a "sessiz kalması için" 130 bin dolar ödedi.

BBC'nin aktardığına göre normalde böyle bir "sus parası" verilmesi yasa dışı değil. Ancak Trump, Cohen'e bu 130 bin dolarlık ödemeyi geri yaparken bunu kayıtlara "yasal ödemeler" olarak geçirdi. Savcılar, bunun evrakta sahtecilik suçu olduğunu savunuyor.

Bu, New York eyaletinde hafif suç sayılıyor. Ancak Trump'ın ödemeyi örtbas etmeye çalışması, yeterli kanıt bulunursa Trump'a ağır suçlama yöneltilmesinin de önünü açabilir.

Savcılar, ayrıca "Trump'ın seçmenlerden Daniels'la ilişkisini gizlemek için bu adımları attığı" tezini öne sürerek, bu sahteciliğin seçim yasalarını da ihlal ettiğini savunabilir.

"Suçlu bulunma ihtimali düşük"

Trump'ın suçlanmasını destekleyenler bile eski Başkan'ın suçlu bulunma ihtimalini düşük buluyor, çünkü böyle bir davanın çok fazla emsali bulunmuyor.

Trump'a suçlama yöneltilecek mi?

Trump'ın resmen suçlanıp suçlanmaması kararı New York Şehri Bölge Savcısı Alvin Bragg'a ait. Bragg, bir suç davası için yeterince kanıt olup olmadığını incelemesi için bir 'büyük juri' kurdu.

Trump'ın avukatları, eski Başkan'a bir suçlama yöneltileceğine dair ellerinde somut bir bilgi olmadığını söyledi. Avukatlar, Trump'ın "salı günü gözaltına alınacağı" ile ilgili sözlerinin medyadaki haberlere dayandığını ifade etti.

Ancak büyük jurinin soruşturmasını tamamlamak olduğuna dair başka sinyaller de var: Hem Michael Cohen, hem de onun eski yasal danışmanı Robert Costello geçen günlerde tanıklık yaptı.

Trump'ın çağrısı bugün karşılık buldu!

Trump destekçileri, bugün Trump’ın Florida’daki evinin önünde, Manhattan Savcılığı önünde ve New York’taki Trump Towers önünde toplanmaya başladı. New York’taki yetkililer, Trump'ın tutuklanması halinde patlak verecek gösterilere karşı kapsamlı hazırlık yaptığını açıkladı. New York emniyeti ise protestolara yönelik 700 polis görevlendirdiğini duyurdu. Eyaletteki yöneticilerin de olası protestolara karşı olağanüstü toplantılar yaptığı ifade edildi. Yetkililerin Trump yanlısı ve karşıtları arasında çatışma çıkmasından endişelendiği belirtiliyor.

Trump gözaltına alınırsa ne olacak?

Trump'ın avukatları, eski Başkan'ın gözaltına alınması durumunda standart sürecin işleyeceğini söyledi. Yani Trump, gözaltı kararı çıkarsa Florida'daki evinden New York'taki mahkemeye gidip, resmen kayıtlara girip, gözaltı fotoğrafını çektirip parmak izi verebilir.

Dava kayıtlara geçtiğinde ve hakim seçildiğinde ise duruşma takvimi, potansiyel seyahat kısıtlamaları ve kefalet ücreti belirlenecek.

Trump suçlanırsa ve hafif suçtan suçlu bulunursa para cezası alacak. Ağır suçtan suçlu bulunursa ise 4 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Protesto olacak mı? Tüm memurlara ve dedektiflere talimat

Trump, salı günü gözaltına alabileceğini söylediği sosyal medya paylaşımında, "ARTIK BUNA İZİN VEREMEYİZ. BİZ OTURUP İZLERKEN ÜLKEMİZİ ÖLDÜRÜYORLAR" yazdı.

Trump'ın bu ifadeleri, 6 Ocak 2021 Kongre baskınında önceki söylemlerini akıllara getirdi. New York Şehri'nde olası protestolara karşı hazırlık yapıyor. Şehirde tüm polis teşkilatı içindeki tüm memurlara, dedektifler dahil olmak üzere, üniforma giymeleri talimatı verildi.

Trump yine de başkan adayı olabilir mi?

Trump, 2024'te Cumhuriyetçi Parti'den yine aday adayı olacağını açıklamıştı.

Resmi suçlama, hatta suçlu bulunması bile Trump'ın aksi yönde karar vermemesi durumunda kampanyayı durdurmayacak. ABD yasalarında, suçlu bulunan birinin kampanya yapmasını veya başkan seçilmesini yasaklayan bir madde bulunmuyor. Trump, seçim kazanması durumunda hapiste olsa bile başkanlık yapabilir.