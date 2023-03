ABD'de hareketlilik... Porno yıldızına 'sus payı' ödemesi yapan Donald Trump tutuklanabilir mi?

2016'da porno yıldızı Stormy Daniels, medya organlarını arayarak Trump'ın kendisiyle yaşadığı evlilik dışı ilişkiyi anlatmayı teklif etti. Trump'ın ekibi durumdan haberdar olunca avukatı Michael Cohen, Daniels'a "sessiz kalması için" 130 bin dolar ödedi.

BBC'nin aktardığına göre normalde böyle bir "sus parası" verilmesi yasa dışı değil. Ancak Trump, Cohen'e bu 130 bin dolarlık ödemeyi geri yaparken bunu kayıtlara "yasal ödemeler" olarak geçirdi. Savcılar, bunun evrakta sahtecilik suçu olduğunu savunuyor.

Bu, New York eyaletinde hafif suç sayılıyor. Ancak Trump'ın ödemeyi örtbas etmeye çalışması, yeterli kanıt bulunursa Trump'a ağır suçlama yöneltilmesinin de önünü açabilir.

Savcılar, ayrıca "Trump'ın seçmenlerden Daniels'la ilişkisini gizlemek için bu adımları attığı" tezini öne sürerek, bu sahteciliğin seçim yasalarını da ihlal ettiğini savunabilir.

Trump'ın suçlanmasını destekleyenler bile eski Başkan'ın suçlu bulunma ihtimalini düşük buluyor, çünkü böyle bir davanın çok fazla emsali bulunmuyor.

Trump'ın resmen suçlanıp suçlanmaması kararı New York Şehri Bölge Savcısı Alvin Bragg'a ait. Bragg, bir suç davası için yeterince kanıt olup olmadığını incelemesi için bir 'büyük juri' kurdu.

Trump'ın avukatları, eski Başkan'a bir suçlama yöneltileceğine dair ellerinde somut bir bilgi olmadığını söyledi. Avukatlar, Trump'ın "salı günü gözaltına alınacağı" ile ilgili sözlerinin medyadaki haberlere dayandığını ifade etti.

Ancak büyük jurinin soruşturmasını tamamlamak olduğuna dair başka sinyaller de var: Hem Michael Cohen, hem de onun eski yasal danışmanı Robert Costello geçen günlerde tanıklık yaptı.

Trump destekçileri, bugün Trump’ın Florida’daki evinin önünde, Manhattan Savcılığı önünde ve New York’taki Trump Towers önünde toplanmaya başladı. New York’taki yetkililer, Trump'ın tutuklanması halinde patlak verecek gösterilere karşı kapsamlı hazırlık yaptığını açıkladı. New York emniyeti ise protestolara yönelik 700 polis görevlendirdiğini duyurdu. Eyaletteki yöneticilerin de olası protestolara karşı olağanüstü toplantılar yaptığı ifade edildi. Yetkililerin Trump yanlısı ve karşıtları arasında çatışma çıkmasından endişelendiği belirtiliyor.