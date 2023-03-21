Kübra Par'dan olay yazı! 'AK Parti'nin erkek kurmayları kaybetti' Sümeyye Erdoğan örneği....

AK Parti ile Yeniden Refah partisi ittifakı olmadı. İttifak görüşmelerinde kendi mahallesinden ve Yeniden Refah camiasından en çok tepki gören isim ise AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin oldu. AK Parti'nin erkek kurmaylarına biri bir şey söyleyince hep birlikte tepki gösterdiklerini iddia eden Habertürk yazarı Kübra Par, "Fakat ne hikmetse söz konusu AK Parti’de görev yapan kadın siyasetçiler olduğunda kafalarını kuma gömmeyi tercih ediyorlar" diye yazdı.

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Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi, AK Parti'nin ittifak talebini reddedip seçimlere kendi başına girmeye ve Erbakan'ı cumhurbaşkanı adayı olarak göstermeye karar verdi. İttifak görüşmeleri sırasında Erbakan'ın partisinin 6284 nolu Kadına Karşı Şiddetle Mücadele ve Ailenin Korunması Kanunu'nun kaldırılmasını talep etti. AK Parti Grup başkanvekili Özlem Zengin, "6284 bizim kırmızı çizgimiz" deyince hem AK Parti kanadından hem de Refah cephesinden ağır eleştirilerin hedefi oldu. Habertürk'ten Kübra Par, Özlem zengin'in AK Harti tarafından yalnız bırakıldığını belirtip olay bir yazıya imza attı. İşte yazının ilgili bölümü:

AK Parti’nin müthiş erkek dayanışması

AK Parti’nin erkek kurmayları arasında müthiş bir dayanışma var.

Ne zaman içlerinden birine muhalefetten biri söz söylese ötekiler anında destek tweetleri atmaya başlıyorlar.

Fakat ne hikmetse söz konusu AK Parti’de görev yapan kadın siyasetçiler olduğunda kafalarını kuma gömmeyi tercih ediyorlar.

Özlem Zengin'i yapayalnız bıraktılar

Yeniden Refah Partisi’nin kadınları şiddetten koruyan kanununun kaldırılması talebi karşısında çıkıp “Olmaz öyle saçmalık” demedikleri gibi bunu diyebilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’i yapayalnız bıraktılar.

Özellikle Özlem Zengin hakkında kendini bilmez radikal bir azınlık günler boyunca ağza alınmayacak hakaretler etti.

Biri de çıkıp 'haddinizi bilin' demedi

Biri de delikanlı gibi çıkıp “Haddinize mi?” demedi, diyemedi.

Neden peki?

Çünkü mesele nihayetinde bir "kadın" meselesiydi.

Çünkü bu azgın tiplerin kendilerini de linç etmesinden çekindiler.

Çünkü seçime doğru 3-5 oy kaybetmemek için ilkesizliği tercih ettiler.

Sümeyye Erdoğan'a saldırdıklarında da...

Aynı geri kafalı grup Kadem’e ve Sümeyye Erdoğan’a saldırdığında da yine sesleri çıkmamıştı.

Oysa karakter ve duruş tam da böyle zamanlarda belli olur.

Bu çirkinlik karşısında susarak kaybettiler.