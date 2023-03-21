Ne olduysa pazar gecesi oldu Fatih Erbakan birileriyle görüştü iş değişti Nagehan Alçı paylaştı

Nagehan Alçı, Seçimlere tek başına girme kararıyla ilgili Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal ile konuştu. Hafta sonuna kadar havanın olumlu olduğunu söyleyen Aydal, "Fakat işte ne olduysa pazar gecesi oldu, Sayın Başkan birileriyle görüştü ve iş bozuldu.” dedi.

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Yeniden Refah Partisi'nin 14 Mayıs seçimlerine tek başına girme kararının yankıları sürüyor. Sürpriz olarak nitelendirilen kararın arka planı merak konusu oldu.

Tarafların anlaşmaya yakın olduğu söylenirken gelen bu karar herkesi şaşırttı.

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, kararın sebebini öğrenmek için partinin genel başkan yardımcısı Doğan Aydal’ı aradı. Alçı, Aydal'ın açıklamalarını ve sürpriz kararın perde arkasına dair gelişmeleri yazısında aktardı:

Aydal: Bu karar bize de sürpriz oldu

“Ne oldu Doğan Bey? Sürecin olumlu gittiği haberleri gelirken iş neden bozuldu? Konu 6284 mü? Siz parti olarak bu konuda bir talepte mi bulundunuz?” diye sordum.

“Hayır Nagehan Hanım konunun 6284 ile hiç ilgisi yok, öncelikle bunu bir netleştirelim” diyerek girdi söze Aydal, sonra da tane tane anlattı:

"Kiminle toplantıda olduğunu da öğrenemedim"

"Biz aslında anlaşmaya varılacağı kanaatinde idik. Hava o yöndeydi. Fakat dün gece (pazar) bazı bilgiler geldi. Ben de bunun üzerine Sayın Başkan’ı aradım, toplantıda dediler, ulaşamadım. Kiminle toplantıda olduğunu da öğrenemedim ama o toplantıdan sonra iş değişti zannediyorum.”

YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal bu değişimin sebebini bilmiyordu, Sayın Fatih Erbakan canlı yayında açıklama yapmadan önce bir bilgi paylaşmamış.

"Ne olduysa pazar gecesi oldu"

Bunu duyunca çok şaşırdım. Partide kararların istişare ile alınıp alınmadığını sordum.

“İstişare ile alınıyor Nagehan Hanım nitekim biz Cuma günü bir toplantı yapmıştık, çok pozitif bir havada geçmişti o toplantı, sonuç olumlu olacak gibiydi, cumartesi de il sorumluları ile toplantı vardı, o toplantıdaki hava da benzerdi fakat işte ne olduysa pazar gecesi oldu, Sayın Başkan birileriyle görüştü ve iş bozuldu.”

“Kimlerle görüştüğünü neden sormadınız bugün?” dedim, “Yarın 12’de Yönetim Kurulu toplantımız var orada Sayın Başkan açıklayacak” cevabını aldım.

“Sayın Başkan’a Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı talep etmesini önerdim”

Doğan Bey altını çize çize şu hatırlatmayı da yaptı:

“Nagehan Hanım bizimle ilgili yanlış bir kanı doğmasın, hiçbir şekilde bir pazarlık içinde olmadık, sadece kendi logomuzla girelim dedik. Ha şunu söyleyeyim, ben Sayın Başkan’a siz cumhurbaşkanlığı yardımcılığı talep edebilirsiniz, bence bu doğru olur, diye tavsiyede bulundum.”

Fatih Erbakan bu tavsiyeye uydu mu, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı talep etti mi diye sordum.

“Onu bilmiyorum Nagehan Hanım sadece beni dinlemekle yetindi herhangi bir yorum yapmadı” dedi Sayın Aydal.

"Sayın Erbakan daha önce Spor Bakanlığı ve 2 milletvekilliği koltuğunu reddetmişti"

Gelinen nokta ile ilgili kendi yorumunu da paylaştı.

Dedi ki,

“Biz zaten geçici işbirliği demiştik, illa Tayyip Bey’e seçim kazandırmak zorunda değiliz, biz güçlü bir partiyiz, ideallerimiz, amaçlarımız var. Zannediyorum onlar bizi yüzde 1,5-2’lik bir parti olarak görüp 3-5 milletvekilliği teklif etmiş olabilirler halbuki Sayın Erbakan’a 2018 seçimlerine giderken Spor Bakanlığı ve 2 milletvekili koltuğu teklif etmişlerdi onu da kabul etmemişti.

Nagehan Hanım bize şöyle bir duyum geldi: Bizim logomuzla girip varlığımız göstermemizi istemediler, halbuki biz başından beri girersek parti olarak ismimizle logomuzla gireriz dedik. Bakın biz eleştirilerimizden, düşüncelerimizden feragat etmeyecektik, gelin yanlışları beraber düzeltelim diyecektik.”