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Yeniden Refah Partisi'nden Cumhur İttifakı kararı! Fatih Erbakan açıkladı

Yeniden Refah Partisi'nden Cumhur İttifakı kararı! Fatih Erbakan açıkladı

Yeniden Ferah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na davet kararını açıkladı. Erbakan, "Milletvekili seçimlerine tüm seçim bölgelerinde herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak girme kararı aldık" dedi.

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Yeniden Ferah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı kararını Ankara'da partisinin genel merkezinde açıkladı.

Erbakan, "İlk 100 günde bütün bakanlıklarda yapacağımız icraatlarımız hazır. Makam ve rakam için değil, Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır" diye konuştu.

Erbakan, "Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirmiş olduğumuz son derece kapsamlı teferruatlı istişareler ve müzakereler sonucunda 14 Mayıs pazar günü yapılacak olan milletvekili seçimlerine tüm seçim bölgelerinde herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak girme kararı aldık" dedi. 

Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı adayı olacak 

Erbakan ayrıca "Yeniden Ferah Partisi olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de cumhurbaşkanı adayı olarak Yüksek Seçim Kurulu'na başvurumu gerçekleştireceğim" ifadelerini kullandı.

20 vekil talebi Cumhur İttifakı'nda kabul görmedi

Yeniden Refah Partisi'nin cumhur ittifakına katılmama kararıyla ilgili CNN Türk Ankara temsilcisi Dicle Canova, kulis bilgileri aktardı. Canova, olumsuz görüşün Yeniden Refah'ın istediği vekil sayısından kaynaklandığını söyledi. Partinin seçilecek yerlerden 20 vekil istemesinin görüşmeleri çıkmaza sokduğunu belirten Canova, 6284 sayılı kanun ile ilgili tartışmaların görüşmelerde ittifaka engel olmadığını da sözlerine ekledi. 

Ne olmuştu?

10 Mart tarihinde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret ederek Cumhur İttifakı'na davet etmişti..

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