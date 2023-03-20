Doğu Perinçek cumhurbaşkanı adaylığı için resmi başvuruyu yaptı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu’na resmi başvurunu yaptı. Başvuruyu Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Yener kabul etti.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu’na resmi başvurunu yaptı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı takvim kapsamında sürecin başlangıcı 18 Mart olarak belirlenmişti

Takvime göre cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular 19 Mart'ta başladı. Seçmenler tarafından aday gösterilecekler için gerekli 100 bin imzanın toplanmasına 22 Mart'ta başlanacak. İmzaların 27 Mart saat 20.00'ye kadar toplanması gerekecek. Seçmenler bu süre içinde ilçe seçim kurullarına imza verecek.

Siyasi partiler, cumhurbaşkanı adaylığı başvurularını 23 Mart saat 17.00'ye kadar yapabilecek.