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Sakatlık açıklaması! 3 futbolcudan Fenerbahçe'ye kötü haber

Sakatlık açıklaması! 3 futbolcudan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe Spor Kulübü, Alanyaspor maçında sakatlanan Enner Valencia, Joshua King ve Jayden Oosterwolde'nin ilk sağlık kontrollerinde elde edilen bulguları camiaya duyurdu.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanına çıkmıştı. Sarı - lacivertliler, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve lider Galatasaray'ın yenildiği haftayı kayıpsız kapattı.

Fenerbahçe'de yeni transfer Jayden Oosterwolde, mücadelenin 17. dakikasında sakatlanarak yerini Bright Osayi-Samuel'e bırakmıştı. Oyuna ikinci yarının başında dahil olan Joshua King ise 78. dakikada sakatlanmış ve Serdar Dursun'a yerini bırakmak zorunda kalmıştı. Enner Valencia da son dakikalarda sakatlanmış ancak oyuncu değişikliği hakkı dolduğu için oyundan çıkamamıştı.

3 futbolcuda tespit edilen ilk bulgular

Kulüpten yapılan açıklamada; Joshua King'de hamstring kas yaralanması, Jayden Oosterwolde'de aşil tendinopatisi, Enner Valencia'da da diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edildiği bildirildi.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Corendon Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan oyuncularımızın güncel durumları ile ilgili sağlık heyetimizin değerlendirmesi şöyledir;

Joshua King: Hamstring kas yaralanması

Jayden Oosterwalde: Aşil tendinopatisi

Enner Valencia: Diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması (yeniden değerlendirilmesi önümüzdeki günlerde yapılacaktır).

Futbolcularımızın tedavisine başlanılmış olup, detaylı kontroller sonrası ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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