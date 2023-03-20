Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'tarihin en önemli seçimi' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bu farklı bir seçim olacak. Sadece Türkiye’nin ikinci asrı için, asırlık bir seçim olmayacak. Diğer taraftan Türkiye’nin depremden sonra yaralarını saracak, Türkiye’yi ayağa kaldıracak, deprem bölgelerini ihya edecek yönetimin, cumhurbaşkanı liderin, çalışma arkadaşları ve meclisin seçimi olacak” dedi.

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Kepez Belediyesi, hafta sonu AK Parti heyetine ev sahipliği yaptı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu liderliğinde, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ve il yönetim kurulu üyelerini belediye meclis salonunda ağırladı.

AK Parti heyetinin buluşmasında Antalya ve ilçelerinin talepleri görüşüldü, Cumhurbaşkanı ve 28’nci Dönem Milletvekilli Genel Seçimlerinin yapılacağı 14 Mayıs’ın yol haritası ve çalışmalar istişare edildi.

Kepez Belediyesi meclis salonundaki buluşmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, görevlerine yeni atanan yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, başarı dileklerini iletti. AK Parti İl Başkanı Çetin, Antalya’nın her zaman yanı başında olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ve AK Parti Antalya Milletvekillerine de teşekkür etti

“Türkiye yüzyılını başlatacağız”

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da, “Bir seçim var. Aslında bu bir seçim değil. Türkiye açısından bir tercih noktası. Türkiye tekrar geriye mi gidecek? Yoksa Türkiye yüzyılına doğrumu gidecek. Bunun tercihini yapacak Türkiye” dedi. Geçen haftalarda domates ihracatıyla ilgili yaşanan sorunun aşılmasına destek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür eden Milletvekili Uslu, “Bu tür mücadeleler vererek çalışmamıza devam ederek, gayret ederek 2023 seçimlerini alacağız, Türkiye yüzyılını başlatacağız” diye konuştu.

“Tarihin en önemli seçimi”

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, “Türkiye tarihinin en önemli seçiminde Antalya’da seçimi yönetecek olan kadro burada Mücadele edeceğiz, mücadele edeceğiz, mücadele edeceğiz. Her zaman olduğu gibi Antalya’da AK Parti’yi açık arayla birinci parti yapacağız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak seçtireceğiz” dedi.

“Milletimize armağan edeceğiz”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, “Yeni yönetimin tanışma toplantısına ev sahipliği yapmakta bizim için büyük bir onur oldu. Ben bütün arkadaşlarımıza bu zorlu yolculukta, bu kutlu yolculukta başarılar diliyorum. İnşallah en güzel başarıları birlikte ve beraberce milletimize armağan etmek, sayın cumhurbaşkanımızı tekrar milletimizin gönlünde var olan bir lider olarak tekrar seçtirmek bizlere nasip olacak “ diye konuştu.

“14 Mayıs’ta tarih yazacağız”

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal da, “Öncelikle yeni yönetimimizin hayırlı olmasını diliyorum. Ben 14 Mayıs 2023’te sandıkta tarih yazacağımıza canı gönülden inanıyorum. Allah’ım yolumuzu açık etsin. Sayın Bakanımızın bize destekleri çok büyük. Durmak yok yola devam. İnşallah 2023’te tarih yazarak bu sandıktan çıkacağız” dedi.

“Seçimin galibi bellidir”

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik de, “Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AK Partinin girdiği her seçimin galibi bellidir. Recep Tayyip Erdoğan bir dünya lideridir. Cumhurbaşkanımız Türkiye’yi lider ülke yapmıştır. Türkiye Türk dünyasının lideridir. İslam aleminin de lideridir“ dedi.

Türkiye yüzyılı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuçoğlu da, “Bu toplantıya ev sahipliği yaptığı için Hakan kardeşime çok teşekkür ederim. Bugün bir araya gelmemizin iki amacı var. Birincisi; Yeni yönetimi tebrik etmek... Öncelikle Antalya İl Başkanımız Ali Çetin’i sizlerin huzurunda bir kere daha tebrik etmek. Allah utandırmasın. Hep beraber güzel hizmetler yapacaksınız, teşkilatımız için Antalya’mız için“ dedi.

"Bu farklı bir seçim olacak"

“Seçimi de bu heyecanla bu birlik beraberlik ruhuyla başarılı bir şekilde hem yürüteceğiz, hem de neticesi de inşallah bereketli olacaktır” diyerek sözlerini sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bu farklı bir seçim olacak. Sadece Türkiye’nin ikinci asrı için, asırlık bir seçim olmayacak. Diğer taraftan Türkiye’nin depremden sonra yaralarını saracak, Türkiye’yi ayağa kaldıracak, deprem bölgelerini ihya edecek yönetimin, cumhurbaşkanı liderin, çalışma arkadaşları ve meclisin seçimi olacak. Diğer taraftan da dünyanın içinden geçtiği bu zor kritik, her şeyin değiştiği, dengelerin değiştiği, yeniden güç paylaşımlarının yaşandığı dünyada Türkiye’nin küresel konumunu sağlam zeminlere oturtacak ve dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesi yapacak, yani ikinci asrı Türkiye yüzyılı yapacak, hatta Türk dünyası asrı yapacak yönetimin seçileceği bir seçim olacak. Sayın cumhurbaşkanımız bu seçimlerde tekrar cumhurbaşkanı olarak seçilecek. Cumhur ittifakı olarak mecliste tekrar çoğunluğu elde edeceğiz. Ülkemiz için, milletimiz için tekrar çalışmaya devam edeceğiz“ diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye bugün güçlü olduysa son 20 yılda yapılanlarla güçlü oldu. İkinci yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak” diyerek sözlerini tamamladı.