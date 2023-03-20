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Altay Bayındır 4 yıl daha Fenerbahçe'de! İmzayı atan Bayındır'dan açıklama

Altay Bayındır 4 yıl daha Fenerbahçe'de! İmzayı atan Bayındır'dan açıklama

Fenerbahçe ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalayan Altay Bayındır için imza töreni düzenlendi. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Altay’ın örnek bir futbolcu, örnek bir kişilik olmaya devam edeceğinden hiçbir şüphesinin olmadığını dile getirdi.

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Sözleşmesi 4 yıl uzatılan Fenerbahçe Kaptanı Altay Bayındır için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. Törende Başkan Ali Koç ile Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de yer aldı.

İmza töreninde konuşan Ali Koç, "Bugün hem Fenerbahçe için hem de şahsım adına çok özel bir imza törenimiz var. Özellikle katılmak istedim çünkü kaptanımızla 4 yıl daha mukavelemizi uzattık. Hem camiamıza, hem Altay’a, hem Türk futboluna, Altay’ın ailesine, sevdiklerine hayırlı uğurlu olsun. Biraz geç kaldık ama sonunda 4 sene imzaladık. Önümüzdeki 4 sene içinde neler olur, artık zaman gösterecek. Bildiğim bir şey var ki Altay’ın; hem Fenerbahçe’de sembol olmaya hem de Türk futbolunda örnek bir sporcu, örnek bir futbolcu, örnek bir kişilik olmaya devam edeceğinden hiçbir şüphem yok. Altay kardeşime hayırlı uğurlu olsun. Allah hem senin hem de camiamızın her daim yolunu açık etsin" dedi.

Altay Bayındır: "Dört yıl daha bu büyük camia ile birlikte sahada mücadele vereceğim için çok mutluyum"

Altay Bayındır ise çok duygu yüklü bir an yaşadığını belirterek, "2019’da camiaya gelmiştim. O zamanki duygularım bambaşkaydı. Şu anda daha farklı olgunlukta, daha başka duygu ve düşünceler içerisindeyim. Çok mutluyum. Dört yıl daha bu büyük camia ile birlikte sahada mücadele vereceğim için çok mutluyum. İnşallah gelecek 4 yıl, geçmişte bıraktığım 4 yıldan daha güzel, daha keyifli, daha mutlu, daha huzurlu geçer. Burada iyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla çok güzel şeyler yaşadım. Ama acı da olsa, kötü de olsa hepsinin güzel bir anısı oluyor. Dört yıl ağızdan bir anda çıkabiliyor ama bu dört yılın içinde yaşanmış pek çok şey var. İnşallah hep güzelliklerle, mutluluklarla, taraftarımızla iç içe, camiamızın bütün olduğu, beraber olduğu 4 yıl yaşarım. Farklı duygular içindeyim, çok fazla tarif edilip kelimelere dökülebilecek şeyler değil. Çok mutluyum. İnşallah sağlıklı bir şekilde 4 yıl daha hep birlikte geçiririz" ifadelerini kullandı.

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