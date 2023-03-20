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İslam Memiş'ten çıldırtan dolar tahmini! Rekor kırmıştı dolar yükseliyor

İslam Memiş'ten çıldırtan dolar tahmini! Rekor kırmıştı dolar yükseliyor

Geride bıraktığımız haftada rekor üstüne rekor kıran dolar için son bomba tahmin piyasa uzmanı İslam Memiş'ten geldi. Dolar 19.39 lira seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. İşte yatırımcının merak ettiği rakamlar...

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Dolar geçtiğimiz hafta peş peşe rekor kırdı. Önce 19.39 ardından 19.03 seviyesini gören dolar için Piyasa Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken tahminlerde bulundu. 

20 Mart 2023 dolar 19.02 lira  Euro da  20.27 lira seviyesinden işlem görüyor. 

İslam Memiş bugün tv100'deki kaleme aldığı yazısında şunları kaydetti:

-Haftayı ekranlarda 19,01 lira, serbest piyasalarda 19,21 lira seviyesinden tamamlamıştı.

-Ekranlarda 18,90-19,05 lira, serbest piyasalarda 19,20-19,30 lira aralığını takip edeceğim.

-Orta vadede 24-25 lira öngörüm devam ediyor.

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