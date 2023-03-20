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Korkutan görüntü sel sonrası yeraltından çıktı jandarma incelemeye geldi

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Korkutan görüntü sel sonrası yeraltından çıktı jandarma incelemeye geldi

ŞANLIURFA'da sel sonrası ortaya çıkan görüntü korkuttu.

Korkutan görüntü sel sonrası yeraltından çıktı jandarma incelemeye geldi

Selin etkili olduğu Şanlıurfa yaralarını sarmaya çalışırken Viranşehir ilçesinde çekilen görüntü korkuya neden oldu. 

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Korkutan görüntü sel sonrası yeraltından çıktı jandarma incelemeye geldi

İlçeye 18 kilometre mesafede bulunan Ayaklı kırsal Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde yeraltından kaynar su çıktı. 

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Korkutan görüntü sel sonrası yeraltından çıktı jandarma incelemeye geldi

 İki farklı noktada kaynayan su bir süre sonra kayboldu.

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Korkutan görüntü sel sonrası yeraltından çıktı jandarma incelemeye geldi

Kürek yardımıyla kaynayan sıcak suyun çıktığı yeri kazan Ahmet Kiraz, olayın neden kaynaklandığını bilmediklerini söyledi.

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