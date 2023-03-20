Korkutan görüntü sel sonrası yeraltından çıktı jandarma incelemeye geldi
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ŞANLIURFA'da sel sonrası ortaya çıkan görüntü korkuttu.
Selin etkili olduğu Şanlıurfa yaralarını sarmaya çalışırken Viranşehir ilçesinde çekilen görüntü korkuya neden oldu.
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İlçeye 18 kilometre mesafede bulunan Ayaklı kırsal Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde yeraltından kaynar su çıktı.
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İki farklı noktada kaynayan su bir süre sonra kayboldu.
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Kürek yardımıyla kaynayan sıcak suyun çıktığı yeri kazan Ahmet Kiraz, olayın neden kaynaklandığını bilmediklerini söyledi.
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