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Ekrem Açıkel ne dedi TGRT'den kovuldu ekonomi yorumu başını yaktı! Ekrem Açıkel sözleri

Ekrem Açıkel ne dedi TGRT'den kovuldu ekonomi yorumu başını yaktı! Ekrem Açıkel sözleri

Sivri dili ve muhalif yorumları ile TGRT'den kovulan, ekonomi yorumu ile başını yakan haber spikeri Ekrem Açıkel'in yeni adresi Halk TV oldu. Uzun süredir ekranlara ara veren Ekrem Açıkel vira bismillah diyerek bugün ilk yayınını yapacak. Ekrem Açıkel 49 yaşında ve aslen Tokatlı. 2 kız babası olan Ekrem Açıkel'in eşi ise Işıl Açıkel'dir.

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Yaptığı muhalif yorumlar ve sivri dili ile TGRT'den kovulan deneyimli haber spikeri Ekrem Açıkel'in uzun bir aradan sonra yeni adresi belli oldu. Yaptığı ekononi yorumu ile kanal yönetimi ile ders düşen ve işten çıkarılan Ekrem Açıkel'in yeni kanalı Halk TV oldu. Bu haberi sosyal medya hesabından duyuran Ekrem Açıkel'e binlerce yorum ve beğeni yağdı.  Açıkel, petrol fiyatlarının düşmesine rağmen benzin ve motorinin aynı fiyatta kalmasına da tepki göstererek "İyi kazıklandık, güzel kazıklandık, müthiş kazıklandık" ifadelerini kullanmış ve yine bir kesimin alkışını alırken bir kesimin de tepkisini çekmişti. Bu haberin ardından Ekrem Açıkel'in hayatı da merak edildi. Aslen Tokatlı olan Ekrem Açıkel 49 yaşında. Abisi de ekranın bilindik isimlerinden Osman Ziya Açıkel. Evli olan Ekrem Açıkel'in iki tane kızı var. 

Ekrem Açıkel'in dikkat çeken açıklamaları 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yeni Halk Ekmek büfesi açma talebini reddeden AKP'li ve MHP'li üyelere seslenen Açıkel, "Ekmeğin üzerinden siyaset yapılmaz. Şu işi bari particilikten uzak tutun" diyerek tepki göstermişti.

Açıkel, "Doların artması sayesinde üretimin Türkiye'ye kayacağını ve dünyaca ünlü tekstil markalarının üretim bandını Türkiye'ye çekeceği" şeklindeki söylemleri de eleştirmişti.

Açıkel, petrol fiyatlarının düşmesine rağmen benzin ve motorinin aynı fiyatta kalmasına da tepki göstererek "İyi kazıklandık, güzel kazıklandık, müthiş kazıklandık" ifadelerini kullanmıştı.

Ekrem Açıkel kimdir, yaşı kaç?

49 yaşındaki sunucu 1973 senesinde Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde doğmuştur. Abisi Osman Ziya Açıkel de televizyonda sunuculuk yapmaktadır. Ekrem Açıkel İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezundur. Gazetecilik mesleğine ise 1995 senesinde İhlas Haber Ajansı'nda başlamıştır. 1996 senesinde ise TGRT Haber'e geçiş yapmıştır. Buradaki görevinde Açıkel, polis-adliye olaylarını izlemiş ve başbakan-cumhurbaşkanı programlarını takip etmiştir. 2002 senesinde ise TGRT Haber'den Kanal D Haber'e geçmiştir.

Şike kumpası soruşturmasında Kanal D ve Star TV kanallarında canlı yayınlarla şike kumpası soruşturmasını takip etmiştir. Gün boyu yaşananları izleyicilere aktarmıştır. Kanal D Haber'de 13 yıl boyunca görev yapmıştır. 6 Haziran 2010 tarihinde Atv muhabiri Işıl Özdem ile evlenmiştir. Bir kız çocukları bulunmaktadır. 2015-2018 yılları arasında 3 yıl boyunca kurumsal gelişim eğitimleri vermiştir. 2018 senesinde yeniden gazeteciliğe dönme kararı alan Açıkel TGRT Haber'de şef editörlüğe gelmiştir. Ardından 3 Eylül 2018 tarihinde TGRT Haber Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlamıştır.

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