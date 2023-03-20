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İsmail Saymaz'ın iddiası: AFAD, depremden 36 saat sonra TSK’dan yardım istedi

İsmail Saymaz'ın iddiası: AFAD, depremden 36 saat sonra TSK’dan yardım istedi

Yazar İsmail Saymaz, 11 ilde yıkıma neden onlar, 50 bine yakın insanın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerde AFAD’ın 35 saat 56 dakika sonra TSK’dan yardım istediğini yazdı.

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından "asker sahaya çağrılmadı" tartışması devam ediyor. Hükümet yetkilileri ısrarla bu iddiayı yalanlasa da aksi görüşler gündemdeki yerini koruyor.

Halktv yazarı İsmail Saymaz, tartışmalara ilişkin yeni bir yazı kaleme aldı. 

“Merkez üsü Kahramanmaraş Pazarcık olan deprem 6 Şubat’ta saat 04.17’de meydana geldi. AFAD, 35 saat 56 dakika sonra TSK’dan yardım istedi” diyen Saymaz, AFAD’tan 7 Şubat’ta saat 16.13’te TSK’ya geçilen ‘Hizmete Özel’ mesajda arama kurtarma için personele ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, “Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrasında yapılan çalışmalara destek vermek üzere personele ihtiyaç bulunduğu ve arama kurtarma konusunda uzman/gönüllü yeterli sayıda personelin çalışmalara destek vermek amacıyla görevlendirilmesi…” denildiğini aktardı.

"Bu gecikmenin de neden kaynaklandığı mutlaka araştırılmalı"

Saymaz devamında şunları aktardı:

“AFAD’ın mesajı TSK tarafından hava, kara ve deniz kuvvetleri komutanlıklarına gönderildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi mesajı aldıktan beş saat 22 dakika sonra Muharip Hava Kuvvetleri, Hava Eğitim ve Hava Lojistik komutanlıklarına ‘Çok Acele’ şeklindeki öncelik derecesiyle mesaj geçti.

7 Şubat günü saat 21.35’te iletilen ‘Personel Görevlendirmesi’ konulu mesajda şöyle yazıyor:

‘-Birlikler tarafından uygun görülen uzman veya gönüllü personelin planlanabileceği,

-İhtiyaç duyulması halinde lojistik komutanlığı tarafından personel intikalinin sağlanması amacıyla gerekli uçak/helikopter planlaması yapılabileceği,

-Planlanan personel tarafından her türlü emniyet kurallarının ön planda tutulması,

-Ana ast komutanlıklar ile ilgili valilikler ve AFAD arasında koordine yetkisi verildiği,

-Faaliyetlere ilişkin alınan tedbirler ile planlanacak personel listelerinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı’na bildirilmesi.’

Belgesiyle anlattığım üzere AFAD, depremin üzerinden 35 saat 56 dakika geçtikten sonra TSK’dan yardım istedi. Hava Kuvvetleri de mesaj ulaştıktan 5 saat 22 dakika sonra bağlı komutanlıklarını bilgilendirdi. Bu gecikmenin de neden kaynaklandığı mutlaka araştırılmalı.”

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Milli Savunma Bakanlığı yayınladı

12 Mart'ta Anadolu Ajansı'nın editör masasına konuk olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremin ardından Mehmetçiğin kışlalardan geç çıkarıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

Akar, "Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları askeriyle, siviliyle, işçisiyle, teknik personeliyle ilk andan itibaren seferber olmuş, milletinin yanına koşmuştur. Resmi kayıtlar ve bunlar arasında ordumuzun tarihçesi olan ceridelerdeki gerçekler var. Gerçekleri yansıtmayan bu yanlı iddialar iyi niyetle izah edilemez." ifadelerini kullandı.

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