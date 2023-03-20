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Mansur Yavaş kulisi bomba! Kılıçdaroğlu'na 'diğer Genel Başkanlar varsa, ben yokum' diyecek

Mansur Yavaş kulisi bomba! Kılıçdaroğlu'na 'diğer Genel Başkanlar varsa, ben yokum' diyecek

Yazar Erdoğan Aktaş, Mlilet İttfakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bugün görüşecek olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na “Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, ben seçim çalışmalarına katılmayacağım” diyeceği kulisini paylaştı.

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'Genel başkanlar vekil olsun' önerisiyle gündeme oturan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili bomba bir kulis ortaya çıktı.

“Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcıları olacak” teklifiyle tekrar Masa’ya tekrar dönen Akşener krizinin etkileri geçmemişken bir yeni kriz daha patlamak üzere.

tv100 yazarı Erdoğan Aktaş, seçimlere sayılı günler kala Millet İttifakı'nı zor durumda bırakabilecek gelişmeyi "Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na: Diğer Genel Başkanlar varsa, ben yokum!" başlıklı yazısında aktardı.

"Yavaş'ın bu çıkışını Akşener ve İmamoğlu da biliyor"

Mansur Yavaş'ın bugün Kılıçdaroğlu'ndan randevu istediğini ve görüşmenin bugün gerçekleşeceğini belirten Aktaş, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Mansur Yavaş bu buluşmada Kemal Kılıçdaroğlu’na, “Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, ben seçim çalışmalarına katılmayacağım” diyecek.

Masur Yavaş’ın bu çıkışı, propaganda dönemi başlarken Kemal Kılıçdaroğlu’nu çok zor durumda bırakacak gibi görünüyor.

Peki Yavaş neden böyle bir çıkış yapacak?

Akşener 1+2 formülü olacağını sanıyordu

Bu yazıyı yazmaya başlarken okumanız için linkini de koyduğum diğer yazımda ifade ettiğim gibi, Meral Akşener, sadece iki Belediye Başkanı'nın, yani İmamoğlu ve Yavaş’ın 1+2 formülüyle cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını, İttifak’ın diğer genel başkanlarının bu göreve getirilmeyeceğini düşünüyordu. Ancak son toplantıda işin rengi değişmiş ve formül 1+2+5 olarak ilan edilmişti.

Ankara kulislerini çok iyi bilen ve tüm partilerin kulislerine hâkim olan önemli bir siyasetçinin bana aktardığına göre, Yavaş’ın Kılıçdaroğlu’na bu çıkışını Meral Akşener de Ekrem İmamoğlu da biliyor."

Mansur Yavaş ne demişti?

Geçtiğimiz günlerde Habertürk yayınında Fatih Altaylı'nın konuğu olan Mansur Yavaş, şunları söylemişti: "Sayın Akşener'in arzusu üzerine 'Sizin orada olmanız, yönetimde etkili şekilde vatandaşla kurduğunuz bağın devam etmesi gerekir' dedi. Bu da uygun bulundu. Meral Hanım önerdi, sayın genel başkanımız da kabul etti. Son gün oldu, birkaç saate sıkıştı. Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi grupların başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın."

 

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