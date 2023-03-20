Cumhurbaşkanı Erdoğan bu seçimde miting yapmayacak! Ahmet Hakan 'kötü' deyip uyardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerine gidilen süreçte hiç miting yapmayacağı iddia edildi. İddiayı köşesine taşıyan Hürriyet yayın yönetmeni Ahmet Hakan, "En kötü strateji, en isabetsiz taktik" dedi.

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın bu seçim döneminde miting yapmayacağını yazdı. "Bu seçim döneminde.... Erdoğan’ın miting yapmayacağı söyleniyor" diyen Hakan, "Eğer bu bilgi doğruysa... Stratejilerin en kötüsüdür bu. Taktiklerin en isabetsizidir bu" ifadelerini kullandı. İşte AHmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

Stratejinin en kötüsü, taktiğin en isabetsizi

Bu seçim döneminde.... Erdoğan’ın miting yapmayacağı söyleniyor.

Eğer bu bilgi doğruysa... Stratejilerin en kötüsüdür bu. Taktiklerin en isabetsizidir bu.

Erdoğan’ın miting yapmadan kampanya yürütmesi...

- Kambersiz düğün yapmak gibidir.

- Şarjsız telefonla konuşmaya çalışmak gibidir.

- En büyük kozu, masaya sürmemek gibidir.

- Karşı tarafa muazzam bir armağan vermek gibidir.

- Dikiz aynasız araba kullanmak gibidir.

- Ödül mamasız kalmış Sekter gibidir.

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamını okumak için tıklayın