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Fenerbahçe'de Jorge Jesus şoku! Çılgına döndü, kırmızı kart gördü: Beşiktaş derbisinde yok!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus şoku! Çılgına döndü, kırmızı kart gördü: Beşiktaş derbisinde yok!

Süper Lig'in 26.haftasında Fenerbahçe deplasmada Alanyaspor'a konuk oldu. İlk yarıda 1-0 geriye düştüğü maçı ikinci yarıda 3-1 çevirerek kazanmasını bilen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus maçın 68. dakikasında kırmızı kart görerek maçın hakemi Mete Kalkavan tarafından tribüne gönderildi. Öte yandan Portekizli hoca gördüğü kart nedeniyle takımını Beşiktaş derbisinde yalnız bıracak. İşte detaylar...

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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'la karşılaştı. 

Mücadele 1-1 devam ederken Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, sol kanattan hızla ceza sahasına sokulmak isterken yerde kaldı ama hakem Mete Kalkavan oyunu devam ettirdi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, bu pozisyon sonrası hakeme yoğun itirazda bulundu. 

Daha sonra İsmail Yüksek ve Candeias arasında yaşanan ikili mücadele sonrası da tepki gösteren Jesus, maçın 68. dakikasında kırmızı kart gördü.

Bu sezon ikinci kez kırmızı kart gören Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinde takımın başında olamayacak.

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