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Muharrem İnce adaylık için yarın YSK'ya başvuracak "Hadi göreyim sizi, kuyruk oluşturacaksınız"

Muharrem İnce adaylık için yarın YSK'ya başvuracak "Hadi göreyim sizi, kuyruk oluşturacaksınız"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığı için yarın Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru yapacağını bildirdi.

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İnce, partisinin genel merkezi önünde toplanan gençlere yaptığı konuşmada, Türkiye'ye yeni bir seçenek sunacaklarını belirtti.

Son zamanlarda kendisine yönelik olumsuz kampanya yürütüldüğüne dikkati çeken İnce, şunları kaydetti:

"Yarın YSK'ya gidip adaylık için dilekçemi vereceğim. Yarın son gün. Ama çarşamba bir iş başlıyor, 100 bin imza. Çarşambadan pazartesiye kadar biz ne yapacağız? Çarşamba günü bir günde işi bitireceğiz. Sizden ne istiyorum? Çarşamba günü kardeşiniz, anneniz, babanız, sevgiliniz, arkadaşınız, babaanneniz, anneanneniz, dedeniz, komşunuz kim varsa, ilçe seçim kuruluna gidip imza verdiriyorsunuz. Hadi göreyim sizi, çarşamba gününden itibaren ilçe seçim kurulu başkanlıkları önünde kuyruk oluşturacaksınız."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçimlerdeki başarısını hatırlatan İnce, "Fransa'da Macron nasıl her iki bloku yırtıp attıysa, biz de Türkiye'de bir devrim yapacağız." dedi.

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