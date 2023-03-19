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YSK'dan açıklama geldi; Seçmen listeleri yarın askıda

YSK'dan açıklama geldi; Seçmen listeleri yarın askıda

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve genel seçimine ilişkin seçmen listeleri, yarın askıya çıkacak. Adres değişikliği beyanı tarihini kaçıran depremzede seçmenler, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkma tarihi olan 20 Mart-2 Nisan tarihleri arasında da bu işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri, güncellenmek üzere yarın saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak ve itiraz süreci başlayacak.

Depremzede seçmenler için süreç devam ediyor

Depremzede seçmenler, seçimde kendi illerinde veya taşınmak zorunda kaldıkları illerde oy kullanabilmeleri için adres değişikliği beyanlarını, 17 Mart saat 23.59'a kadar nüfus müdürlükleri ya da e-devlet üzerinden yapmıştı. Bu tarihi kaçıranlar, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkma tarihi olan 20 Mart-2 Nisan tarihleri arasında da bu işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri 2 Nisan'da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.

Ayrıca yarın yurt dışı seçmen kütüğünün, Türkiye saati ile 08.00'de www.ysk.gov.tr adresinden ilan edilmesiyle de itiraz sürecine geçilecek. YSK'nın internet sitesinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına da başlanacak.

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